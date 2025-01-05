https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/prof-dr-naci-gorurden-korkutan-deprem-uyarisi-4-milyon-insan-olumle-burun-buruna-1092365479.html

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: '4 milyon insan ölümle burun buruna'

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: '4 milyon insan ölümle burun buruna'

Sputnik Türkiye

Yer bilimci ve jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nda, İstanbul... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T15:43+0300

2025-01-05T15:43+0300

2025-01-05T15:43+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

deprem

deprem toplanma alanları

deprem çantası

deprem afetine hazır mıyız

deprem sigortası

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

ulusal deprem araştırma programı (udap)

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Prof. Dr. Naci Görür, olası büyük bir depremin İstanbul'un bazı bölgelerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Yer bilimci ve jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nda, Marmara Bölgesi'ni ilgilendiren önemli deprem uyarılarında bulundu. Marmara Denizi'nde meydana gelmesi beklenen büyük bir depremle ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür ''4 milyon insan ölümle burun buruna" ifadelerini kullandı.'Gemlik ilçesi yok olabilir'Prof. Dr. Görür, olası büyük bir depremin İstanbul'un bazı bölgelerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'nın Gemlik ilçesinin tamamen yok olma tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Görür "O bölgede insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1092329263.html

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