https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/prof-dr-naci-gorurden-korkutan-deprem-uyarisi-4-milyon-insan-olumle-burun-buruna-1092365479.html
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: '4 milyon insan ölümle burun buruna'
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: '4 milyon insan ölümle burun buruna'
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Yer bilimci ve jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nda, İstanbul... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T15:43+0300
2025-01-05T15:43+0300
2025-01-05T15:43+0300
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istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
deprem
deprem toplanma alanları
deprem çantası
deprem afetine hazır mıyız
deprem sigortası
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
ulusal deprem araştırma programı (udap)
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Prof. Dr. Naci Görür, olası büyük bir depremin İstanbul'un bazı bölgelerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Yer bilimci ve jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nda, Marmara Bölgesi'ni ilgilendiren önemli deprem uyarılarında bulundu. Marmara Denizi'nde meydana gelmesi beklenen büyük bir depremle ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür ''4 milyon insan ölümle burun buruna" ifadelerini kullandı.'Gemlik ilçesi yok olabilir'Prof. Dr. Görür, olası büyük bir depremin İstanbul'un bazı bölgelerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'nın Gemlik ilçesinin tamamen yok olma tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Görür "O bölgede insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok" dedi.
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deprem, deprem son dakika, naci görür deprem, deprem mi oldu
deprem, deprem son dakika, naci görür deprem, deprem mi oldu
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: '4 milyon insan ölümle burun buruna'
Yer bilimci ve jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nda, İstanbul ve çevresini ilgilendiren önemli deprem uyarılarında bulundu. Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelmesi beklenen büyük bir depremde 4 milyon can kaybı olacağını açıkladı.
Prof. Dr. Naci Görür, olası büyük bir depremin İstanbul'un bazı bölgelerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Yer bilimci ve jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı'nda, Marmara Bölgesi'ni ilgilendiren önemli deprem uyarılarında bulundu. Marmara Denizi'nde meydana gelmesi beklenen büyük bir depremle ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür ''4 milyon insan ölümle burun buruna" ifadelerini kullandı.
'Gemlik ilçesi yok olabilir'
Prof. Dr. Görür, olası büyük bir depremin İstanbul'un bazı bölgelerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'nın Gemlik ilçesinin tamamen yok olma tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Görür "O bölgede insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok" dedi.