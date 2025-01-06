https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/husiler-yemene-saldiri-hazirliklarinin-yapildigi-abdnin-ucak-gemisini-vurduk-1092404517.html

Husiler: Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı ABD’nin uçak gemisini vurduk

Husiler: Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı ABD’nin uçak gemisini vurduk

Sputnik Türkiye

Yemenli Husiler, Kızıldeniz’in kuzeyinde Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı sırada ABD Donanması’na bağlı USS Harry Truman uçak gemisine yoğun bir hava... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T22:50+0300

2025-01-06T22:50+0300

2025-01-06T22:50+0300

dünya

yemen

husiler

abd donanması

ortadoğu

kızıldeniz

uss harry s. truman uçak gemisi

saldırı

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Husilerin el-Mesire televizyonu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Kızıldeniz’in kuzeyinde Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı sırada ABD Donanması’na bağlı USS Harry Truman uçak gemisine 2 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.“Kızıldeniz’in kuzeyinde Amerikan uçak gemisi USS Harry Truman’a karşı kaliteli bir askeri operasyon gerçekleştirdik” denilen açıklamada, operasyonun ABD kuvvetlerinin Yemen’e büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlandığı sırada 2 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-batisina-iki-hava-saldirisi-duzenledi-1092198413.html

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yemen, husiler, abd donanması, ortadoğu, kızıldeniz, uss harry s. truman uçak gemisi, saldırı