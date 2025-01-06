https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/husiler-yemene-saldiri-hazirliklarinin-yapildigi-abdnin-ucak-gemisini-vurduk-1092404517.html
Husiler: Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı ABD’nin uçak gemisini vurduk
Husiler: Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı ABD’nin uçak gemisini vurduk
Sputnik Türkiye
Yemenli Husiler, Kızıldeniz’in kuzeyinde Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı sırada ABD Donanması’na bağlı USS Harry Truman uçak gemisine yoğun bir hava... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T22:50+0300
2025-01-06T22:50+0300
2025-01-06T22:50+0300
dünya
yemen
husiler
abd donanması
ortadoğu
kızıldeniz
uss harry s. truman uçak gemisi
saldırı
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Husilerin el-Mesire televizyonu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Kızıldeniz’in kuzeyinde Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı sırada ABD Donanması’na bağlı USS Harry Truman uçak gemisine 2 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.“Kızıldeniz’in kuzeyinde Amerikan uçak gemisi USS Harry Truman’a karşı kaliteli bir askeri operasyon gerçekleştirdik” denilen açıklamada, operasyonun ABD kuvvetlerinin Yemen’e büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlandığı sırada 2 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-batisina-iki-hava-saldirisi-duzenledi-1092198413.html
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yemen, husiler, abd donanması, ortadoğu, kızıldeniz, uss harry s. truman uçak gemisi, saldırı
yemen, husiler, abd donanması, ortadoğu, kızıldeniz, uss harry s. truman uçak gemisi, saldırı
Husiler: Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı ABD’nin uçak gemisini vurduk
Yemenli Husiler, Kızıldeniz’in kuzeyinde Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı sırada ABD Donanması’na bağlı USS Harry Truman uçak gemisine yoğun bir hava saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü.
Husilerin el-Mesire televizyonu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Kızıldeniz’in kuzeyinde Yemen’e saldırı hazırlıklarının yapıldığı sırada ABD Donanması’na bağlı USS Harry Truman uçak gemisine 2 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.
“Kızıldeniz’in kuzeyinde Amerikan uçak gemisi USS Harry Truman’a karşı kaliteli bir askeri operasyon gerçekleştirdik” denilen açıklamada, operasyonun ABD kuvvetlerinin Yemen’e büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlandığı sırada 2 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
Operasyonumuz Amerikan saldırısının başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.