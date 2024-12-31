https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-batisina-iki-hava-saldirisi-duzenledi-1092198413.html

Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in batısına iki hava saldırısı düzenledi

Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in batısına iki hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in batısındaki sahil kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T04:21+0300

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Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabında yapılan açıklamaya göre, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye iki hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.Saldırıların kentin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı ifade edilen açıklamada, can kaybı ya da diğer detaylara yer verilmedi.İsrail, 26 Aralık'ta Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/husiler-abdye-ait-insansiz-hava-aracini-dusurduk-1092143589.html

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