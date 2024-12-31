https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-batisina-iki-hava-saldirisi-duzenledi-1092198413.html
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in batısına iki hava saldırısı düzenledi
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in batısına iki hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in batısındaki sahil kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T04:21+0300
2024-12-31T04:21+0300
2024-12-31T04:21+0300
dünya
yemen
hudeyde
husiler
abd
ingiltere
ortadoğu
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a0e18a76d14dad1f53a37d3a9a7e3d.jpg
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabında yapılan açıklamaya göre, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye iki hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.Saldırıların kentin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı ifade edilen açıklamada, can kaybı ya da diğer detaylara yer verilmedi.İsrail, 26 Aralık'ta Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/husiler-abdye-ait-insansiz-hava-aracini-dusurduk-1092143589.html
yemen
hudeyde
abd
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bbe68d868db9145d26ab4e10124ca62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yemen, hudeyde, husiler, abd, ingiltere, ortadoğu, telegram
yemen, hudeyde, husiler, abd, ingiltere, ortadoğu, telegram
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in batısına iki hava saldırısı düzenledi
Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in batısındaki sahil kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabında yapılan açıklamaya göre, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye iki hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıların kentin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı ifade edilen açıklamada, can kaybı ya da diğer detaylara yer verilmedi.
İsrail, 26 Aralık'ta Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.