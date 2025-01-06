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FETÖ'den firari yüzbaşı yakalandı: 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor
FETÖ'den firari yüzbaşı yakalandı: 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor
Sputnik Türkiye
FETÖ/PDYnin deniz kuvvetleri yapılanmasında olduğu belirlenen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı yakalandı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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Genelkurmay Başkanlığı'nda görevdeyken FETÖ /PDY'nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edilen ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yüzbaşı Ali Emre Eral yakalandı. İhraç yüzbaşı Ali Emre Eral, Genelkurmay Başkanlığı’nda görevdeyken FETÖ/PDY’nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edildi. Eral'ın hakkındaki ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Ordudaki gözlemlerini örgütteki abisine aktardığı iddia edildiAdana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalanması için çalışma başlattığı Eral'ın, ortaokul eğitiminden bu yana örgütte aktif olarak faaliyet gösterdiği, örgüt abisi tarafından yakından takip edilip, sohbet toplantılarına katıldığı saptandı. Ayrıca Eral'ın, görev yaptığı yer ve ordudaki gözlemlerini sürekli örgütteki abisine aktardığı öne sürüldü.Saklandığı evde yakalandıAdana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlü Eral'ın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Eral'ı gözaltına aldı. Ali Emre Eral işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fetonun-finansmani-sucundan-gri-listede-aranan-cemal-turk-ve-esi-yakalandi-1091957775.html
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ali emre eral, çukurova, fetö, genelkurmay başkanlığı, pdy
ali emre eral, çukurova, fetö, genelkurmay başkanlığı, pdy

FETÖ'den firari yüzbaşı yakalandı: 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

11:05 06.01.2025
© Sude ŞahingöklüFETÖ
FETÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Sude Şahingöklü
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FETÖ/PDYnin deniz kuvvetleri yapılanmasında olduğu belirlenen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı yakalandı.
Genelkurmay Başkanlığı'nda görevdeyken FETÖ /PDY'nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edilen ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yüzbaşı Ali Emre Eral yakalandı.
İhraç yüzbaşı Ali Emre Eral, Genelkurmay Başkanlığı’nda görevdeyken FETÖ/PDY’nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edildi. Eral'ın hakkındaki ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Ordudaki gözlemlerini örgütteki abisine aktardığı iddia edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalanması için çalışma başlattığı Eral'ın, ortaokul eğitiminden bu yana örgütte aktif olarak faaliyet gösterdiği, örgüt abisi tarafından yakından takip edilip, sohbet toplantılarına katıldığı saptandı. Ayrıca Eral'ın, görev yaptığı yer ve ordudaki gözlemlerini sürekli örgütteki abisine aktardığı öne sürüldü.

Saklandığı evde yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlü Eral'ın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Eral'ı gözaltına aldı. Ali Emre Eral işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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