https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fetonun-finansmani-sucundan-gri-listede-aranan-cemal-turk-ve-esi-yakalandi-1091957775.html

FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı

FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı

Sputnik Türkiye

FETÖ üyesi olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve Melek Türk İstanbul'da yakalandı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T11:04+0300

2024-12-24T11:04+0300

2024-12-24T11:04+0300

türkiye

fetö

arnavutköy

cemal türk

cemal öztürk

gri liste

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/icisleri-bakani-yerliakya-124-bin-325-suriyeli-gonullu-guvenli-onurlu-ve-duzenli-bir-sekilde-1091860044.html

türkiye

arnavutköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fetö, arnavutköy, cemal türk, cemal öztürk, gri liste, polis