https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fetonun-finansmani-sucundan-gri-listede-aranan-cemal-turk-ve-esi-yakalandi-1091957775.html
FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
Sputnik Türkiye
FETÖ üyesi olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve Melek Türk İstanbul'da yakalandı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T11:04+0300
2024-12-24T11:04+0300
2024-12-24T11:04+0300
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cemal öztürk
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.
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fetö, arnavutköy, cemal türk, cemal öztürk, gri liste, polis
fetö, arnavutköy, cemal türk, cemal öztürk, gri liste, polis
FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
FETÖ üyesi olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve Melek Türk İstanbul'da yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.
Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.