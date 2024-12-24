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FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı
Sputnik Türkiye
FETÖ üyesi olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve Melek Türk İstanbul'da yakalandı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T11:04+0300
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/icisleri-bakani-yerliakya-124-bin-325-suriyeli-gonullu-guvenli-onurlu-ve-duzenli-bir-sekilde-1091860044.html
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fetö, arnavutköy, cemal türk, cemal öztürk, gri liste, polis
fetö, arnavutköy, cemal türk, cemal öztürk, gri liste, polis

FETÖ'nün 'finansmanı' suçundan gri listede aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı

11:04 24.12.2024
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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FETÖ üyesi olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve Melek Türk İstanbul'da yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı' suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.
Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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