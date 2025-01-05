https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/istanbula-kar-geliyor-prof-dr-orhan-sen-net-tarih-verdi-1092368381.html
İstanbul'a kar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
İstanbul'a kar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
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İstanbullular, mevsimin ilk kar yağışını sabırsızlıkla beklerken, CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için Ocak ayının ortalarını... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T17:52+0300
2025-01-05T17:52+0300
2025-01-05T17:52+0300
türkiye
meteoroloji
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meteoroloji bölge müdürlüğü
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istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kar
kar yağışı
kar fırtınası
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Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ayının ortalarına işaret ederek kar yağışının kesin yağacağını duyurdu.İstanbullular, mevsimin ilk kar yağışını beklerken, Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ve hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kar yağışıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Orhan Şen "Kar İstanbul’a muhakkak gelecek, ama sistem biraz gecikiyor. Ayın 10’u, 11’i gibi gelmesi bekleniyordu ancak şu an Balkanlar’da kalacak gibi görünüyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar yağışı bekliyoruz. İstanbul’un kışı ocak ve şubat aylarında etkili olur, aralıkta genelde kar yağışı olmaz. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında İstanbul’da kar yağmıştı" dedi.Bu hafta ve önümüzdeki hafta İstanbul’da kar beklenmediğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, lodosun etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanının uyarılarına göre, lodos ve hava kirliliği konusunda tedbirli olunması gerektiği gibi, İstanbulluların kar yağışı için biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-kar-yagisi-ve-yagmurlu-hava-geliyor-hava-sicakliklari-azaliyor-1092355629.html
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kar tatili ne zaman, kar yağacak mı, kar ne zaman yağar, istanbul kar, hava durumu
kar tatili ne zaman, kar yağacak mı, kar ne zaman yağar, istanbul kar, hava durumu
İstanbul'a kar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
İstanbullular, mevsimin ilk kar yağışını sabırsızlıkla beklerken, CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için Ocak ayının ortalarını işaret etti. Şen, kar yağışının gecikme yaşadığını ancak Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kesin yağacağını açıkladı.
Prof. Dr. Orhan Şen, Ocak ayının ortalarına işaret ederek kar yağışının kesin yağacağını duyurdu.
İstanbullular, mevsimin ilk kar yağışını beklerken, Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı ve hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kar yağışıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Orhan Şen "Kar İstanbul’a muhakkak gelecek, ama sistem biraz gecikiyor. Ayın 10’u, 11’i gibi gelmesi bekleniyordu ancak şu an Balkanlar’da kalacak gibi görünüyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar yağışı bekliyoruz. İstanbul’un kışı ocak ve şubat aylarında etkili olur, aralıkta genelde kar yağışı olmaz. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında İstanbul’da kar yağmıştı" dedi.
Bu hafta ve önümüzdeki hafta İstanbul’da kar beklenmediğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, lodosun etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanının uyarılarına göre, lodos ve hava kirliliği konusunda tedbirli olunması gerektiği gibi, İstanbulluların kar yağışı için biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor.