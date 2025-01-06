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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dogum-saatini-ogrenmek-isteyenler-akin-etti-cimere-2024te-4-bucuk-milyon-basvuru-yapildi-1092387818.html
Doğum saatini öğrenmek isteyenler akın etti: CİMER'e 2024'te 4 buçuk milyon başvuru yapıldı
Doğum saatini öğrenmek isteyenler akın etti: CİMER'e 2024'te 4 buçuk milyon başvuru yapıldı
Sputnik Türkiye
Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En çok başvuru nüfus... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:00+0300
2025-01-06T13:00+0300
türkiye
cimer
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
türkiye
nüfus
yaşlı nüfus
nüfus sayımı
doğum
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2018'den bu yana 35 milyonu aşkın başvuru yapılan ve vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak istediklerinde akıllarına ilk gelen CİMER platformu, 2024'te de yoğun ilgi gördü.4 buçuk milyon başvuruCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurumlarıyla vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturan CİMER'e 2024'te 7 farklı türden 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre idari ve teknik yapılanmanın oluşturulduğu CİMER'den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi.En çok başvuru yapılan konu "nüfus işlemleri"Başvurunun yapıldığı günden itibaren işlem süresinin azaltılması ve cevap kalitesinin artırılması amacıyla bu yıl hayata geçirilen "İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü" birimi sayesinde başvuruların ortalama işlem süresi 12 güne kadar düştü.Başvuruların işlem sürecini daha nitelikli hale getirmek amacıyla 3 bin 914 kurumun işlem süreçleri incelendi ve bu bağlamda kurumlardan CİMER personeli 6 bin 648 kişiyle görüşülerek hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.Başvuruların doğru bir şekilde analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla, 2024'te 636 bülten ve rapor hazırlanarak yetkili makamlarla paylaşıldı.Katılımcı yönetim anlayışının kamuda hakim olmasını sağlamayı hedef olarak belirleyen CİMER'de 2024'te geçen yıla kıyasla "teşekkür, görüş, öneri" gibi katılımcı yönetim ilkesini destekleyen başvuruların toplam içindeki oranı yüzde 30 artış gösterdi.Doğum saatine yoğun ilgi2024'te 867 farklı konu arasından ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle "nüfus işlemleri" konusu yer aldı.CİMER doğum saati öğrenme: CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir?CİMER'e bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildiren kişilerin işlemleri başlatılır. Doğum belgesinin ilgili kişiye ulaştırılması ise 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. CİMER'e yapılan başvuru sonucunda incelenen 'doğum dayanak belgesi'ndeki doğum saati, ilgili kişiye iletilir.Doğum saati öğrenme ne kadar sürer?Doğum saati detayının kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özgü olan doğum haritalarının çıkarılmasında kullanılır. Doğum saati bilgisi ile başta yükselen burç bilgisi olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin detaylara erişebilirler. CİMER’e başvuru yapıldıktan sonra doğum belgesinin ilgili kişiye gönderilmesi 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. Bu başvuru sonucunda edinilen belge, 'doğum dayanak belgesi olarak ilgili kişiye iletilmektedir.En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir'denCİMER'e başvuranların yüzde 44'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşurken 2'nci sırada yüzde 26 ile lise mezunları bulundu. Başvuruların yüzde 55'i erkeklerden yüzde 45'i ise kadınlar tarafından yapılırken, erkekler kadınlara kıyasla başvurularında yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.CİMER'e gelen başvurulardan hareketle hazırlanan yayın faaliyetlerinin de arttığı yıl olan 2024'te nüfusuna oranla en çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul'dan gerçekleştirildi.Çetelerin çökertilmesinde CİMER etkisiKamuoyunda "yenidoğan çetesi", "Adnan Oktar suç örgütü", sosyal medya fenomenleri soruşturması, "Fergio House" gibi çok sayıda suç oluşumunun çökertilmesi sürecinin CİMER'e gelen şikayetler ile başladığına dikkat çeken Altun, CİMER'in başarısının arkasındaki temel etmenin CİMER'e duyulan güven olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/saglik-bakani-memisoglundan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-canice-faaliyetler-yuruten-ceteyi-cokerttik-1089447859.html
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doğum saati nasıl öğrenilir, doğum saati sorgulama, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, hastane kayıtları, ebeveynlerden öğrenme, doğum saati öğrenme yöntemleri, astroloji için doğum saati, doğru doğum saati bulma, yükselen burç hesaplama, doğum saati doğruluğu, astrolojik analiz, yıldız haritası oluşturma, doğum tarihi ve saati, doğum saati bulunamıyor, doğum saati cimer, doğum saati cimer başvuru
doğum saati nasıl öğrenilir, doğum saati sorgulama, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, hastane kayıtları, ebeveynlerden öğrenme, doğum saati öğrenme yöntemleri, astroloji için doğum saati, doğru doğum saati bulma, yükselen burç hesaplama, doğum saati doğruluğu, astrolojik analiz, yıldız haritası oluşturma, doğum tarihi ve saati, doğum saati bulunamıyor, doğum saati cimer, doğum saati cimer başvuru

Doğum saatini öğrenmek isteyenler akın etti: CİMER'e 2024'te 4 buçuk milyon başvuru yapıldı

13:00 06.01.2025
© Fotoğraf : Twitter/CİMERCİMER
CİMER - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Fotoğraf : Twitter/CİMER
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Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En çok başvuru nüfus birimine, doğum saatini öğrenmek için yapıldı.
2018'den bu yana 35 milyonu aşkın başvuru yapılan ve vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak istediklerinde akıllarına ilk gelen CİMER platformu, 2024'te de yoğun ilgi gördü.

4 buçuk milyon başvuru

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurumlarıyla vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturan CİMER'e 2024'te 7 farklı türden 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.
Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre idari ve teknik yapılanmanın oluşturulduğu CİMER'den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi.

En çok başvuru yapılan konu "nüfus işlemleri"

Başvurunun yapıldığı günden itibaren işlem süresinin azaltılması ve cevap kalitesinin artırılması amacıyla bu yıl hayata geçirilen "İnceleme ve Denetim Koordinatörlüğü" birimi sayesinde başvuruların ortalama işlem süresi 12 güne kadar düştü.
Başvuruların işlem sürecini daha nitelikli hale getirmek amacıyla 3 bin 914 kurumun işlem süreçleri incelendi ve bu bağlamda kurumlardan CİMER personeli 6 bin 648 kişiyle görüşülerek hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.
Başvuruların doğru bir şekilde analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla, 2024'te 636 bülten ve rapor hazırlanarak yetkili makamlarla paylaşıldı.
Katılımcı yönetim anlayışının kamuda hakim olmasını sağlamayı hedef olarak belirleyen CİMER'de 2024'te geçen yıla kıyasla "teşekkür, görüş, öneri" gibi katılımcı yönetim ilkesini destekleyen başvuruların toplam içindeki oranı yüzde 30 artış gösterdi.

Doğum saatine yoğun ilgi

2024'te 867 farklı konu arasından ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle "nüfus işlemleri" konusu yer aldı.

CİMER doğum saati öğrenme: CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir?

CİMER'e e-Devlet aracılığıyla ya da kişisel bilgiler girilerek giriş yapılır.
Ardından 'Bilge Edinme Sayfası'na giriş yapılır.
Açılan ekran üzerinden doğum tarihi ve doğum yeri bilgileri girilir.
İlgili bilgiler İç İşleri Bakanlığı'na gönderilir, böylece kişinin doğum belgesinde mevcut olan doğum saati öğrenilebilmektedir.
CİMER'e bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildiren kişilerin işlemleri başlatılır. Doğum belgesinin ilgili kişiye ulaştırılması ise 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. CİMER'e yapılan başvuru sonucunda incelenen 'doğum dayanak belgesi'ndeki doğum saati, ilgili kişiye iletilir.

Doğum saati öğrenme ne kadar sürer?

Doğum saati detayının kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özgü olan doğum haritalarının çıkarılmasında kullanılır. Doğum saati bilgisi ile başta yükselen burç bilgisi olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin detaylara erişebilirler. CİMER’e başvuru yapıldıktan sonra doğum belgesinin ilgili kişiye gönderilmesi 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. Bu başvuru sonucunda edinilen belge, 'doğum dayanak belgesi olarak ilgili kişiye iletilmektedir.

En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir'den

CİMER'e başvuranların yüzde 44'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşurken 2'nci sırada yüzde 26 ile lise mezunları bulundu. Başvuruların yüzde 55'i erkeklerden yüzde 45'i ise kadınlar tarafından yapılırken, erkekler kadınlara kıyasla başvurularında yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.
CİMER'e gelen başvurulardan hareketle hazırlanan yayın faaliyetlerinin de arttığı yıl olan 2024'te nüfusuna oranla en çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul'dan gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir tane CİMER başvurusuyla bir çeteyi çökerttik'
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Çetelerin çökertilmesinde CİMER etkisi

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi", "Adnan Oktar suç örgütü", sosyal medya fenomenleri soruşturması, "Fergio House" gibi çok sayıda suç oluşumunun çökertilmesi sürecinin CİMER'e gelen şikayetler ile başladığına dikkat çeken Altun, CİMER'in başarısının arkasındaki temel etmenin CİMER'e duyulan güven olduğunun altını çizdi.
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