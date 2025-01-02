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00:00
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2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
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00:16
30 dk
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00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
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Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı
Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı
Sputnik Türkiye
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin çekim yerleri, dikkatli bir hayran tarafından keşfedildi. Dizinin sıkı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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cenaze töreni
cenaze namazı
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Baki isimli bir gassalın, öldüğünde kendisini kimin yıkayacağını bulmaya çalıştığı dizinin çekim yeri sosyal medyada gündem oldu.İlk sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan 'Gassal' dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin bir hayranı, çekim yerlerini tespit etmek için yaptığı araştırmaları sosyal medyada uzun bir paylaşım zinciriyle anlattı. Flood, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak viral hale geldi.Dizinin çekildiği şehirlerin Kocaeli ve İstanbul olduğunu belirten dizinin hayranı, köylerin ise Kılıçlı ve Cumhuriyet olduğunu açıkladı. Dizinin hayranlarının ilerleyen günlerde çekim yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/22-yas-fark-olan-aski-ile-tepki-cekmisti-bulent-sakraktan-yanit-geldi-1092299721.html
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Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı

20:38 02.01.2025
© AAGassal
Gassal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin çekim yerleri, dikkatli bir hayran tarafından keşfedildi. Dizinin sıkı bir takipçisi olan izleyici, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla diziye ait çekim mekanlarının nerede olduğunu detaylı bir şekilde açıkladı.
Baki isimli bir gassalın, öldüğünde kendisini kimin yıkayacağını bulmaya çalıştığı dizinin çekim yeri sosyal medyada gündem oldu.
İlk sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan 'Gassal' dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin bir hayranı, çekim yerlerini tespit etmek için yaptığı araştırmaları sosyal medyada uzun bir paylaşım zinciriyle anlattı. Flood, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak viral hale geldi.
Dizinin çekildiği şehirlerin Kocaeli ve İstanbul olduğunu belirten dizinin hayranı, köylerin ise Kılıçlı ve Cumhuriyet olduğunu açıkladı. Dizinin hayranlarının ilerleyen günlerde çekim yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.
Bülent Şakrak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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