https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gassal-dizisinin-cekildigi-yer-belli-oldu-hayranlari-sosyal-medyada-paylasti-1092300400.html

Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı

Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı

Sputnik Türkiye

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin çekim yerleri, dikkatli bir hayran tarafından keşfedildi. Dizinin sıkı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T20:38+0300

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türkiye

gassal

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

cenaze evi

cenaze marşı

ölüm

şüpheli ölüm

ölüm nedeni

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Baki isimli bir gassalın, öldüğünde kendisini kimin yıkayacağını bulmaya çalıştığı dizinin çekim yeri sosyal medyada gündem oldu.İlk sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan 'Gassal' dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin bir hayranı, çekim yerlerini tespit etmek için yaptığı araştırmaları sosyal medyada uzun bir paylaşım zinciriyle anlattı. Flood, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak viral hale geldi.Dizinin çekildiği şehirlerin Kocaeli ve İstanbul olduğunu belirten dizinin hayranı, köylerin ise Kılıçlı ve Cumhuriyet olduğunu açıkladı. Dizinin hayranlarının ilerleyen günlerde çekim yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

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