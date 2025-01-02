https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gassal-dizisinin-cekildigi-yer-belli-oldu-hayranlari-sosyal-medyada-paylasti-1092300400.html
Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı
Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı
Sputnik Türkiye
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin çekim yerleri, dikkatli bir hayran tarafından keşfedildi. Dizinin sıkı... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T20:38+0300
2025-01-02T20:38+0300
2025-01-02T20:38+0300
türkiye
gassal
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
cenaze marşı
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092300229_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_43106a274bbe53fa9281fd6af4ab8dac.jpg
Baki isimli bir gassalın, öldüğünde kendisini kimin yıkayacağını bulmaya çalıştığı dizinin çekim yeri sosyal medyada gündem oldu.İlk sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan 'Gassal' dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin bir hayranı, çekim yerlerini tespit etmek için yaptığı araştırmaları sosyal medyada uzun bir paylaşım zinciriyle anlattı. Flood, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak viral hale geldi.Dizinin çekildiği şehirlerin Kocaeli ve İstanbul olduğunu belirten dizinin hayranı, köylerin ise Kılıçlı ve Cumhuriyet olduğunu açıkladı. Dizinin hayranlarının ilerleyen günlerde çekim yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/22-yas-fark-olan-aski-ile-tepki-cekmisti-bulent-sakraktan-yanit-geldi-1092299721.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092300229_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_686e01787048434bd014a60382764be9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gassal izle, gassal tabii izle, gassal nerede çekiliyor, gassal dizisi hangi kanalda, gassal dizisi konusu, gassal başrol oyuncusu, gassal trt izle
gassal izle, gassal tabii izle, gassal nerede çekiliyor, gassal dizisi hangi kanalda, gassal dizisi konusu, gassal başrol oyuncusu, gassal trt izle
Gassal dizisinin çekildiği yer belli oldu: Hayranları sosyal medyada paylaştı
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı ve Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin çekim yerleri, dikkatli bir hayran tarafından keşfedildi. Dizinin sıkı bir takipçisi olan izleyici, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla diziye ait çekim mekanlarının nerede olduğunu detaylı bir şekilde açıkladı.
Baki isimli bir gassalın, öldüğünde kendisini kimin yıkayacağını bulmaya çalıştığı dizinin çekim yeri sosyal medyada gündem oldu.
İlk sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan 'Gassal' dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizinin bir hayranı, çekim yerlerini tespit etmek için yaptığı araştırmaları sosyal medyada uzun bir paylaşım zinciriyle anlattı. Flood, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak viral hale geldi.
Dizinin çekildiği şehirlerin Kocaeli ve İstanbul olduğunu belirten dizinin hayranı, köylerin ise Kılıçlı ve Cumhuriyet olduğunu açıkladı. Dizinin hayranlarının ilerleyen günlerde çekim yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.