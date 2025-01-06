https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/chp-ve-dem-parti-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu--1092400048.html

CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T18:02+0300

2025-01-06T18:02+0300

2025-01-06T18:02+0300

türkiye

chp

dem parti

özgür özel

imralı

sırrı süreyya önder

pervin buldan

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DEM Parti heyetinin 'İmralı' ziyareti sonrası siyasi partilerle görüşmeleri devam ederken, CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi de netleşti. DEM Parti heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. AK Parti heyetiyle görüştülerİmralı heyeti, bugün ilk Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'daki Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Heyet daha sonra AK Parti ile görüştü. DEM Parti heyetini AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı. Görüşmede AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP TBMM Grup Başkanvekili Efkan Ala da bulundu.Heyet son olarak Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-ak-partiye-ziyaret-gorusme-basladi-1092391896.html

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chp, dem parti, özgür özel, imralı, sırrı süreyya önder, pervin buldan