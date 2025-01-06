https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/buyukcekmecede-motokuryeler-ile-motosiklet-suruculerine-yeni-uygulama-isyerleri-muhurlenebilecek-1092404760.html
Büyükçekmece'de motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni uygulama: İşyerleri mühürlenebilecek
Büyükçekmece'de motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni uygulama: İşyerleri mühürlenebilecek
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'de trafiğe kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni yapıtımlar uygulamaya alınıyor. Buna göre artık 1 yıl içinde 3... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T23:19+0300
2025-01-06T23:19+0300
2025-01-06T23:19+0300
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büyükçekmece
türkiye
motokurye
motosiklet
ceza
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İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yönelik karar alındı. Buna göre yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu ile parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ve motosiklet sürücülerine 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre 1 yıl içinde 3 kez ceza kesilen motokuryenin, bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenecek.Belediye Başkanı Akgün son zamanlarda motokurye ve motosiklet kullanıcıları hakkında gelen yoğun şikayetler sonucu bu karara varıldığını ifade etti.Akgün, diğer belediyelere de aynı uygulamayı tavsiye ederek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/belediye-duyurdu-3-ve-daha-fazla-cocugu-olana-bebek-bezi-verilecek-1092404247.html
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büyükçekmece, türkiye, motokurye, motosiklet, ceza
büyükçekmece, türkiye, motokurye, motosiklet, ceza
Büyükçekmece'de motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni uygulama: İşyerleri mühürlenebilecek
Büyükçekmece'de trafiğe kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni yapıtımlar uygulamaya alınıyor. Buna göre artık 1 yıl içinde 3 kez ceza alan motokuryenin bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenebilecek.
İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yönelik karar alındı.
Buna göre yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu ile parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ve motosiklet sürücülerine 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.
Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre 1 yıl içinde 3 kez ceza kesilen motokuryenin, bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenecek.
Belediye Başkanı Akgün son zamanlarda motokurye ve motosiklet kullanıcıları hakkında gelen yoğun şikayetler sonucu bu karara varıldığını ifade etti.
Akgün, diğer belediyelere de aynı uygulamayı tavsiye ederek şunları söyledi:
"Diğer belediyeler de örnek alsın, aynısını yapsınlar. Başka türlü başa çıkamayacağız. Devam ettirirlerse hem motosikletleri kanuna göre araç girişi yasak olan yerde seyrettiği için bağlanır hem de iş yeri mühürlenir. Daha sonra da iş yeri ruhsatı iptal edilir."