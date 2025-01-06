https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/buyukcekmecede-motokuryeler-ile-motosiklet-suruculerine-yeni-uygulama-isyerleri-muhurlenebilecek-1092404760.html

Büyükçekmece'de motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni uygulama: İşyerleri mühürlenebilecek

Büyükçekmece'de motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni uygulama: İşyerleri mühürlenebilecek

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de trafiğe kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yeni yapıtımlar uygulamaya alınıyor. Buna göre artık 1 yıl içinde 3... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T23:19+0300

2025-01-06T23:19+0300

2025-01-06T23:19+0300

türkiye

büyükçekmece

türkiye

motokurye

motosiklet

ceza

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İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet sürücülerine yönelik karar alındı. Buna göre yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu ile parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ve motosiklet sürücülerine 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre 1 yıl içinde 3 kez ceza kesilen motokuryenin, bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenecek.Belediye Başkanı Akgün son zamanlarda motokurye ve motosiklet kullanıcıları hakkında gelen yoğun şikayetler sonucu bu karara varıldığını ifade etti.Akgün, diğer belediyelere de aynı uygulamayı tavsiye ederek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/belediye-duyurdu-3-ve-daha-fazla-cocugu-olana-bebek-bezi-verilecek-1092404247.html

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büyükçekmece, türkiye, motokurye, motosiklet, ceza