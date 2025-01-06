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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'destek' sitemi: 'Ben CHP'nin üvey evladı değilim'
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'destek' sitemi: 'Ben CHP'nin üvey evladı değilim'
Sputnik Türkiye
Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından partisi CHP'den kendisine destek açıklaması gelmediğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin 'üvey... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T18:41+0300
2025-01-06T18:41+0300
2025-01-06T18:42+0300
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chp
cumhuriyet başsavcılığı
tanju özcan
bolu belediyesi
soruşturma
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında resen 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma başlattığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, soruşturmanın ardından partisinden destek gelmediğini belirtti. Özcan, "Ben CHP'nin üvey evladı değilim. Bu partide bana kimse üvey evlat muamelesi de yapamaz. Dolayısıyla, partinin şu ana kadar beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama yaptığını ben duymadım veya arkadaşlarım bana iletmedi" dedi. Takipsizlik kararı verenler bugün farklı bir karar mı verecekÖzcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının resen “nefret ve ayrımcılık” suçunu düzenleyen kanun maddesi kapsamında hakkında başlattığı soruşturmayı hatırlattı. Özcan daha önce bu konuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini belirterek şunları söyledi: Partimin bana sahip çıkmasını bekliyor muyum?"CHP'de üvey evlat muamelesi mi görüyorsunuz?' sorusu üzerine Özcan, "Ben bu partinin üvey evladı değilim. Bu partide kimse bana üvey evlat muamelesi de yapamaz. Dolayısıyla, partinin şu ana kadar beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama yaptığını ben duymadım veya arkadaşlarım bana iletmedi. Bilmiyorum ama bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz. Çünkü ben bu partinin üvey evladı değilim. Öz evladıyım. Partimin böyle bir ortamda bana sahip çıkmasını bekliyor muyum, elbette bekliyorum." ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen 'nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen TCK'nin 122. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Özcan hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında 'görevi kötüye kullanma' suçundan İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edilecektir." denilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/bakan-tunc-duyurdu-tanju-ozcana-sorusturma-acildi-1092362015.html
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chp, cumhuriyet başsavcılığı, tanju özcan, bolu belediyesi, soruşturma
chp, cumhuriyet başsavcılığı, tanju özcan, bolu belediyesi, soruşturma
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'destek' sitemi: 'Ben CHP'nin üvey evladı değilim'
18:41 06.01.2025 (güncellendi: 18:42 06.01.2025)
Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından partisi CHP'den kendisine destek açıklaması gelmediğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin 'üvey evladı' olmadığı vurgusu yaptı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında resen 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma başlattığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, soruşturmanın ardından partisinden destek gelmediğini belirtti. Özcan, "Ben CHP'nin üvey evladı değilim. Bu partide bana kimse üvey evlat muamelesi de yapamaz. Dolayısıyla, partinin şu ana kadar beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama yaptığını ben duymadım veya arkadaşlarım bana iletmedi" dedi.
Takipsizlik kararı verenler bugün farklı bir karar mı verecek
Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının resen “nefret ve ayrımcılık” suçunu düzenleyen kanun maddesi kapsamında hakkında başlattığı soruşturmayı hatırlattı. Özcan daha önce bu konuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini belirterek şunları söyledi:
"Takipsizlik kararı var ve bu karar kesinleşmiş. O gün bana takipsizlik kararı verenler, bugün farklı bir karar mı verecekler? 'Bana göre, idare hukukuna göre uygun değildi.' dedim. Benim böyle dememi, yetkimi, savcılık ve mahkeme hukuka uygun bulmuş. Ben yaptıklarımı hukuka uygun bulmasam da mahkeme ve savcılıklar hukuka uygun bulmuş."
Partimin bana sahip çıkmasını bekliyor muyum?
"CHP'de üvey evlat muamelesi mi görüyorsunuz?' sorusu üzerine Özcan, "Ben bu partinin üvey evladı değilim. Bu partide kimse bana üvey evlat muamelesi de yapamaz. Dolayısıyla, partinin şu ana kadar beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama yaptığını ben duymadım veya arkadaşlarım bana iletmedi. Bilmiyorum ama bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz. Çünkü ben bu partinin üvey evladı değilim. Öz evladıyım. Partimin böyle bir ortamda bana sahip çıkmasını bekliyor muyum, elbette bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen 'nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen TCK'nin 122. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Özcan hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında 'görevi kötüye kullanma' suçundan İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edilecektir." denilmişti.