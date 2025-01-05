https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/bakan-tunc-duyurdu-tanju-ozcana-sorusturma-acildi-1092362015.html
Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı
Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T13:39+0300
2025-01-05T13:39+0300
2025-01-05T14:08+0300
türkiye
tanju özcan
bolu
yılmaz tunç
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Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Tunç, Özcan'a soruşturma açıldığını duyurdu.Bakan Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/tanju-ozcandan-suriyeliler-itirafi-ruhsatlarini-hukuksuz-bir-sekilde-iptal-ettim-1092361501.html
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tanju özcan, bolu, yılmaz tunç
tanju özcan, bolu, yılmaz tunç
Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı
13:39 05.01.2025 (güncellendi: 14:08 05.01.2025)
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma açıldığını duyurdu.
Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Tunç, Özcan'a soruşturma açıldığını duyurdu.
Bakan Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.