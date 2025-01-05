https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/bakan-tunc-duyurdu-tanju-ozcana-sorusturma-acildi-1092362015.html

Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı

Bakan Tunç duyurdu: Tanju Özcan'a soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T13:39+0300

2025-01-05T13:39+0300

2025-01-05T14:08+0300

türkiye

tanju özcan

bolu

yılmaz tunç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092361578_0:168:2048:1320_1920x0_80_0_0_4430c4abf507ff556612f24ce8d4372e.jpg

Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Tunç, Özcan'a soruşturma açıldığını duyurdu.Bakan Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/tanju-ozcandan-suriyeliler-itirafi-ruhsatlarini-hukuksuz-bir-sekilde-iptal-ettim-1092361501.html

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tanju özcan, bolu, yılmaz tunç