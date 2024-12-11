https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/iett-otobusu-coken-yola-dustu-1091402767.html

İETT otobüsü çöken yola düştü

İETT otobüsü çöken yola düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada yolun göçmesi sonucu oluşan çukura düştü. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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kaza

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Seyir halindeki İETT otobüsü yolun çökmesi sonucu arka lastiğiyle çukura düştü. Otobüs şoförünün uzun uğraşlarına rağmen araç çukurdan çıkarılamadı. Otobüste bulunan yolcular, araçtan inerek yollarına yaya olarak devam etti. Olay yerine gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle otobüsü düştüğü yerden kurtardı. Çöken yol, belediye ekipleri tarafından mıcır serilerek onarıldı ve kısa süre sonra yeniden trafiğe açıldı. Olay nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlandı.'İnsanlar burada mağdur kaldı'Olayı gören Balıkçı İbrahim Öz, “Dün gece elektrik arızalarından dolayı bir çalışma oldu burada. Sabah 5 gibi de yolu doldurdular. Araçlar da zor geçiyordu. Bir otobüs de battı burada. Bütün insanlar burada mağdur kaldı ve 1 buçuk saat trafik oldu. Gelen ekipleri çekiciyle otobüsü çektiler. Ama bu hiç sağlıklı değil. 6 ayda 3 sefer kazıldı burası bir tehlike arz ediyor” diye konuştu.

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