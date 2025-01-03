https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kidem-tazminati-yaslilik-ayligi-evde-bakim-yardimi-odemeler-ne-kadar-oldu-1092312882.html
Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:53+0300
2025-01-03T10:53+0300
2025-01-03T10:55+0300
ekonomi
kıdem tazminatı fonu
kıdem tazminatı
yaşlılık
yaşlılık aylığı
engelli
yaşlı aylığı
65 yaş aylığı
engelli ve yaşlılık aylığı
evde bakım
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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı. Enflasyon ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.2025 kıdem tazminatı tavanıAsgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TLNihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TLEngelli aylığı ne kadar?Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TLEngel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TLEngel yakını aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TLEvde bakım yardımı2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bedelli-askerlik-ucreti-2025-zammi-belli-oldu-1092312293.html
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Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?
10:53 03.01.2025 (güncellendi: 10:55 03.01.2025)
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri de değişti. İşte kalem kalem değişecek ödemeler...
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.
Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı. Enflasyon ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.
2025 kıdem tazminatı tavanı
Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.
Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.
2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL
Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.
Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?
2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı
2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı
2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL