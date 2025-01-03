https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/kidem-tazminati-yaslilik-ayligi-evde-bakim-yardimi-odemeler-ne-kadar-oldu-1092312882.html

Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T10:53+0300

2025-01-03T10:53+0300

2025-01-03T10:55+0300

ekonomi

kıdem tazminatı fonu

kıdem tazminatı

yaşlılık

yaşlılık aylığı

engelli

yaşlı aylığı

65 yaş aylığı

engelli ve yaşlılık aylığı

evde bakım

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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı. Enflasyon ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.2025 kıdem tazminatı tavanıAsgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TLNihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TLEngelli aylığı ne kadar?Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TLEngel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TLEngel yakını aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TLEvde bakım yardımı2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/bedelli-askerlik-ucreti-2025-zammi-belli-oldu-1092312293.html

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