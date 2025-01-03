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Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:53+0300
2025-01-03T10:55+0300
ekonomi
kıdem tazminatı fonu
kıdem tazminatı
yaşlılık
yaşlılık aylığı
engelli
yaşlı aylığı
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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı. Enflasyon ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.2025 kıdem tazminatı tavanıAsgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TLNihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TLEngelli aylığı ne kadar?Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TLEngel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TLEngel yakını aylığı2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TLEvde bakım yardımı2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL
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kıdem tazminatı 2025, yaşlılık aylığı 2025, evde bakım yardımı 2025, kıdem tazminatı ne kadar, yaşlılık aylığı zamlı tutar, evde bakım maaşı ödeme tarihi, sosyal yardımlar 2025, kıdem tazminatı hesaplama, yaşlılık maaşı ödeme detayları, evde bakım desteği artırımı, kıdem tazminatı tutarı, 2025 yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı zamlı, kıdem tazminatı hesaplama 2025, yaşlılık maaşı yeni oran, evde bakım desteği güncel, kıdem tazminatı ödeme şartları, yaşlılık aylığı başvuru, evde bakım maaşı nasıl alınır, sosyal yardımlar zam 2025
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Kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı: Ödemeler ne kadar oldu?

10:53 03.01.2025 (güncellendi: 10:55 03.01.2025)
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Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri de değişti. İşte kalem kalem değişecek ödemeler...
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu.
Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı. Enflasyon ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.

2025 kıdem tazminatı tavanı

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.
2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL
Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
EKONOMİ
Bedelli askerlik ücreti 2025 zammı belli oldu
10:33

Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?

2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL

Engelli aylığı ne kadar?

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı
2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı
2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL
Engel yakını aylığı
2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL

Evde bakım yardımı

2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL
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