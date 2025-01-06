https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/baerbocktan-suriyenin-yeni-yonetimine-ultimatom-kadin-haklari-yoksa-mali-yardim-yok-1092380770.html

Baerbock'tan Suriye'nin yeni yönetimine ültimatom: 'Kadın hakları yoksa mali yardım yok'

Baerbock'tan Suriye'nin yeni yönetimine ültimatom: 'Kadın hakları yoksa mali yardım yok'

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un, Suriye’ye olası mali yardımı, yeni yönetimin kadın haklarına uyulması konusunda atacağı adımlara bağladığı belirtildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T09:47+0300

2025-01-06T09:47+0300

2025-01-06T09:54+0300

dünya

suriye

almanya

annalena baerbock

avrupa birliği

kadın hakları

mali yardım

jean-noel barrot

ahmed hüseyin el-şara

ebu muhammed el cevlani

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Die Welt’in aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’de kadın haklarının bastırılması durumunda ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) mali destek almayacağını vurguladı.Baerbock, “Suriye'de kadınlar güvende olmazsa, ülkeyi yeniden inşa etmek için çok ihtiyaç duyulan milyonlarca iyi eğitimli erkek ve kadın yurt dışından evlerine asla dönemeyecek” şeklinde konuştu.Alman diplomat, Suriye’deki yeni yönetimle Şam’da gerçekleşen görüşme sırasında, kadın haklarının bastırılması halinde ülkenin AB mali desteğini alamayacağını açıkça ifade ettiği kaydetti.Baerbock, 3 Ocak Cuma günü, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye’ye habersiz bir ziyarette bulunmuştu. Baerbock ve Barrot, Şam’da Suriye’nin yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya gelmişti.

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Sputnik Türkiye

suriye, almanya, annalena baerbock, avrupa birliği, kadın hakları, mali yardım, jean-noel barrot, ahmed hüseyin el-şara, ebu muhammed el cevlani