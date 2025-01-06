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Baerbock'tan Suriye'nin yeni yönetimine ültimatom: 'Kadın hakları yoksa mali yardım yok'
Baerbock'tan Suriye'nin yeni yönetimine ültimatom: 'Kadın hakları yoksa mali yardım yok'
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un, Suriye’ye olası mali yardımı, yeni yönetimin kadın haklarına uyulması konusunda atacağı adımlara bağladığı belirtildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T09:47+0300
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almanya
annalena baerbock
avrupa birliği
kadın hakları
mali yardım
jean-noel barrot
ahmed hüseyin el-şara
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Die Welt’in aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’de kadın haklarının bastırılması durumunda ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) mali destek almayacağını vurguladı.Baerbock, “Suriye'de kadınlar güvende olmazsa, ülkeyi yeniden inşa etmek için çok ihtiyaç duyulan milyonlarca iyi eğitimli erkek ve kadın yurt dışından evlerine asla dönemeyecek” şeklinde konuştu.Alman diplomat, Suriye’deki yeni yönetimle Şam’da gerçekleşen görüşme sırasında, kadın haklarının bastırılması halinde ülkenin AB mali desteğini alamayacağını açıkça ifade ettiği kaydetti.Baerbock, 3 Ocak Cuma günü, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye’ye habersiz bir ziyarette bulunmuştu. Baerbock ve Barrot, Şam’da Suriye’nin yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya gelmişti.
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suriye, almanya, annalena baerbock, avrupa birliği, kadın hakları, mali yardım, jean-noel barrot, ahmed hüseyin el-şara, ebu muhammed el cevlani
suriye, almanya, annalena baerbock, avrupa birliği, kadın hakları, mali yardım, jean-noel barrot, ahmed hüseyin el-şara, ebu muhammed el cevlani

Baerbock'tan Suriye'nin yeni yönetimine ültimatom: 'Kadın hakları yoksa mali yardım yok'

09:47 06.01.2025 (güncellendi: 09:54 06.01.2025)
© AFP 2023 / KAREN MINASYANAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AFP 2023 / KAREN MINASYAN
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un, Suriye’ye olası mali yardımı, yeni yönetimin kadın haklarına uyulması konusunda atacağı adımlara bağladığı belirtildi.
Die Welt’in aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’de kadın haklarının bastırılması durumunda ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) mali destek almayacağını vurguladı.
Baerbock, “Suriye'de kadınlar güvende olmazsa, ülkeyi yeniden inşa etmek için çok ihtiyaç duyulan milyonlarca iyi eğitimli erkek ve kadın yurt dışından evlerine asla dönemeyecek” şeklinde konuştu.
Alman diplomat, Suriye’deki yeni yönetimle Şam’da gerçekleşen görüşme sırasında, kadın haklarının bastırılması halinde ülkenin AB mali desteğini alamayacağını açıkça ifade ettiği kaydetti.
Baerbock, 3 Ocak Cuma günü, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye’ye habersiz bir ziyarette bulunmuştu. Baerbock ve Barrot, Şam’da Suriye’nin yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya gelmişti.
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