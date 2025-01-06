https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/avustralyada-tekerlerinde-sorun-yasayan-yolcu-ucaginin-kalkisi-son-saniye-iptal-edildi-1092388656.html
Avustralya'da tekerlerinde sorun yaşayan yolcu uçağının kalkışı, son saniye iptal edildi
Avustralya'da tekerlerinde sorun yaşayan yolcu uçağının kalkışı, son saniye iptal edildi
Sputnik Türkiye
Avustralya'nın Melbourne'deki havalimanında meydana gelen olayda, kalkışa hazırlanan 298 yolcunun bulunduğu uçağın, tekerleklerinde problem yaşadı. Kalkışı... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
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etihad havayolları
abu dabi
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Melbourne'den 289 yolcuyla Abu Dabi'ye giden EY461 sefer sayılı uçuşun dün tekerleklerindeki sorun sebebiyle "kalkıştan vazgeçmesi" üzerine havalimanına itfaiye ekipleri çağrıldı. Etihad Havayolları, olayla ilgili yaptığı açıklamada uçuş mürettebatının "teknik nedenlerle kalkışı durdurmaya karar verdiğini" ifade etti. Uçağın patlamış tekerleklerinin görselleri sosyal medyada paylaşılırken yolcuların tamamının durumunun iyi olduğu ifade edildi. Basına konuşan yolcular, uçağın kalkıştan saniyeler önce aniden durduğunu ifade ederken Melbourne Havalimanı'nın pistlerinden biri 12 saat süreyle uçuşa kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abdde-bir-ucak-binaya-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1092306070.html
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etihad havayolları, abu dabi, melbourne, avustralya
etihad havayolları, abu dabi, melbourne, avustralya
Avustralya'da tekerlerinde sorun yaşayan yolcu uçağının kalkışı, son saniye iptal edildi
Avustralya'nın Melbourne'deki havalimanında meydana gelen olayda, kalkışa hazırlanan 298 yolcunun bulunduğu uçağın, tekerleklerinde problem yaşadı. Kalkışı iptal edilen uçağın yanına gelen itfaiye ekipleri, tekerleklere müdahale etti.
Melbourne'den 289 yolcuyla Abu Dabi'ye giden EY461 sefer sayılı uçuşun dün tekerleklerindeki sorun sebebiyle "kalkıştan vazgeçmesi" üzerine havalimanına itfaiye ekipleri çağrıldı. Etihad Havayolları, olayla ilgili yaptığı açıklamada uçuş mürettebatının "teknik nedenlerle kalkışı durdurmaya karar verdiğini" ifade etti.
Uçağın patlamış tekerleklerinin görselleri sosyal medyada paylaşılırken yolcuların tamamının durumunun iyi olduğu ifade edildi. Basına konuşan yolcular, uçağın kalkıştan saniyeler önce aniden durduğunu ifade ederken Melbourne Havalimanı'nın pistlerinden biri 12 saat süreyle uçuşa kapatıldı.