https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abdde-bir-ucak-binaya-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1092306070.html

ABD'de bir uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

ABD'de bir uçak, California'da bulunan ve depo olarak kullanılan bir binaya çarptı. Çarpma sonucu yangın çıkarken, bir ölü ve 15 yaralı bildirildi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T04:15+0300

2025-01-03T04:15+0300

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dünya

abd

uçak

uçak kazası

bina

depo

çarpışma

yaralılar

ölü

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ABD'de California'nın Fullerton bölgesinde küçük bir uçağın depo olarak kullanılan bir binaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Fullerton polisi sözcüsü Kristy Wells, polis ve itfaiye yetkililerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini ve çevredeki işyerlerini boşalttığını söyledi.Wells, uçağın tipinin henüz bilinmediğini ve yangının, dikiş makineleri ve tekstil stoklarının bulunduğu görünen depoya zarar verdiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye ekipleri incelemelere devam ediyor. Dokuz kişi hastaneye kaldırıldı, altı kişi ise olay yerinde tedavi edilip taburcu edildi. Bir ölü olduğu doğrulandı" ifadeleri kaydedildi.

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abd, uçak, uçak kazası, bina, depo, çarpışma, yaralılar, ölü