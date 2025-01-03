https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abdde-bir-ucak-binaya-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1092306070.html
ABD'de bir uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de bir uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
ABD'de bir uçak, California'da bulunan ve depo olarak kullanılan bir binaya çarptı. Çarpma sonucu yangın çıkarken, bir ölü ve 15 yaralı bildirildi. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T04:15+0300
2025-01-03T04:15+0300
2025-01-03T04:15+0300
dünya
abd
uçak
uçak kazası
bina
depo
çarpışma
yaralılar
ölü
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ABD'de California'nın Fullerton bölgesinde küçük bir uçağın depo olarak kullanılan bir binaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Fullerton polisi sözcüsü Kristy Wells, polis ve itfaiye yetkililerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini ve çevredeki işyerlerini boşalttığını söyledi.Wells, uçağın tipinin henüz bilinmediğini ve yangının, dikiş makineleri ve tekstil stoklarının bulunduğu görünen depoya zarar verdiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye ekipleri incelemelere devam ediyor. Dokuz kişi hastaneye kaldırıldı, altı kişi ise olay yerinde tedavi edilip taburcu edildi. Bir ölü olduğu doğrulandı" ifadeleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/guney-kore-devlet-baskanini-tutuklamak-uzere-polisler-yoonun-ikametgahina-gitti-1092305761.html
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abd, uçak, uçak kazası, bina, depo, çarpışma, yaralılar, ölü
abd, uçak, uçak kazası, bina, depo, çarpışma, yaralılar, ölü
ABD'de bir uçak binaya çarptı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de bir uçak, California'da bulunan ve depo olarak kullanılan bir binaya çarptı. Çarpma sonucu yangın çıkarken, bir ölü ve 15 yaralı bildirildi.
ABD'de California'nın Fullerton bölgesinde küçük bir uçağın depo olarak kullanılan bir binaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Fullerton polisi sözcüsü Kristy Wells, polis ve itfaiye yetkililerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini ve çevredeki işyerlerini boşalttığını söyledi.
Wells, uçağın tipinin henüz bilinmediğini ve yangının, dikiş makineleri ve tekstil stoklarının bulunduğu görünen depoya zarar verdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye ekipleri incelemelere devam ediyor. Dokuz kişi hastaneye kaldırıldı, altı kişi ise olay yerinde tedavi edilip taburcu edildi. Bir ölü olduğu doğrulandı" ifadeleri kaydedildi.