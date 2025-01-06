https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/atmden-para-cekerken-silahli-saldiriya-ugrayan-kisi-hayatini-kaybetti-1092390380.html

ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde bir kişi ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T13:05+0300

2025-01-06T13:05+0300

2025-01-06T13:05+0300

türkiye

atm

para çekme

silahlı saldırı

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Kocaeli'nde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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atm, para çekme, silahlı saldırı