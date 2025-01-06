https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/atmden-para-cekerken-silahli-saldiriya-ugrayan-kisi-hayatini-kaybetti-1092390380.html
ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde bir kişi ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
türkiye
atm
para çekme
silahlı saldırı
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Kocaeli'nde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1092387692.html
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atm, para çekme, silahlı saldırı
atm, para çekme, silahlı saldırı
ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nde bir kişi ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kocaeli'nde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.