https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ankara-ve-bursanin-ardindan-izmirde-de-ekmege-zam-geldi-1092387371.html
Ankara ve Bursa'nın ardından İzmir'de de ekmeğe zam geldi
Ankara ve Bursa'nın ardından İzmir'de de ekmeğe zam geldi
Sputnik Türkiye
İzmir'de 10 TL olan ekmek, yarından itibaren 12.5 TL'den satılacak. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T12:07+0300
2025-01-06T12:07+0300
2025-01-06T12:07+0300
ekonomi
izmir
ekmek
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_7dc7e7afc537b7837568960ac314bbb0.jpg
İzmir'de ekmeğe zam geldi.İzmir'de ekmek ne kadar?Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ankarada-ekmege-zam-geldi-1092317089.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_770e05699c216a6c1fb638eac6426efa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zam, ekmeğe zam, ekmek ne kadar, ankara ekmek fiyatı, izmir ekmek fiyatı,
zam, ekmeğe zam, ekmek ne kadar, ankara ekmek fiyatı, izmir ekmek fiyatı,
Ankara ve Bursa'nın ardından İzmir'de de ekmeğe zam geldi
İzmir'de 10 TL olan ekmek, yarından itibaren 12.5 TL'den satılacak.
İzmir'de ekmeğe zam geldi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacak.