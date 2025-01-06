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Altın Küre kazanan 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla gündemde
Altın Küre kazanan 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla gündemde
Sputnik Türkiye
ABD'de 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde 62 yaşındaki Demi Moore, 'Cevher' (Substance) adlı filmiyle dikkatleri çekti. Moore, filmle kariyerini... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T12:04+0300
2025-01-06T12:04+0300
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jodie foster
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ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen ve yılın en iyi sinema ve televizyon yapımlarını ve aktörlerini seçtiği Altın Küre Ödülleri'nin (Golden Globe) 82'ncisi ABD'nin Los Angeles kentinde dün yapıldı. "The Brutalist" filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu alırken "Emilia Perez" filmiyle Zoe Saldana 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Usta sanatçı Jodie Foster ise tv dizisi kategorinde "True Detective" ile bu dalda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı. Ünlü oyuncular ve yapımlar ödülleri toplarken 62 yaşındaki Demi Moore, Cevher (Substance) adlı filmiyle aldığı ödül ve filmdeki performansıyla en çok konuşulanlar arasında girdi. Cevher filminde ünü giderek azalan yaşlı ve eski film yıldızı (Demi Moore), güzellik dünyasının son akımları ortamında geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir maddeyi kullanıyor. Filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Demi Moore, şimdiden Oscar ödüllerinin favorileri arasında. Sosyal medyanın büyük rol oynadığı 'güzellik, bakım ve yaşlanma karşıtı güzelleşme' vaat eden ürünlerin her saniye reklamlarına maruz kalındığı ortamda 'eski güzelliğine kavuşmak isteyen yaşlı ve eski film yıldızının' giderek korkuya dönen macerası yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/10-ocakta-vizyona-girecek-filmler-dort-yeni-film-sinemaseverlerle-bulusuyor-1092286967.html
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demi moore, jodie foster, golden globe, oscar
demi moore, jodie foster, golden globe, oscar

Altın Küre kazanan 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla gündemde

12:04 06.01.2025
© AP Photo / Chris PizzelloAltın Küre Ödülleri'nde 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla en çok konuşanlar arasında
Altın Küre Ödülleri'nde 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla en çok konuşanlar arasında - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
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ABD'de 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde 62 yaşındaki Demi Moore, 'Cevher' (Substance) adlı filmiyle dikkatleri çekti. Moore, filmle kariyerini yeniden canlandırdığı yönünde manşetlerde yer alırken 'kariyeri sönen yaşlı bir aktrisi' canlandırdığı filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü eve götürdü.
ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen ve yılın en iyi sinema ve televizyon yapımlarını ve aktörlerini seçtiği Altın Küre Ödülleri'nin (Golden Globe) 82'ncisi ABD'nin Los Angeles kentinde dün yapıldı. "The Brutalist" filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu alırken "Emilia Perez" filmiyle Zoe Saldana 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Usta sanatçı Jodie Foster ise tv dizisi kategorinde "True Detective" ile bu dalda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı.
© AP Photo / Chris PizzelloAltın Küre kazanan 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla gündemde
Altın Küre kazanan 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla gündemde - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Ünlü oyuncular ve yapımlar ödülleri toplarken 62 yaşındaki Demi Moore, Cevher (Substance) adlı filmiyle aldığı ödül ve filmdeki performansıyla en çok konuşulanlar arasında girdi. Cevher filminde ünü giderek azalan yaşlı ve eski film yıldızı (Demi Moore), güzellik dünyasının son akımları ortamında geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir maddeyi kullanıyor.
Filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Demi Moore, şimdiden Oscar ödüllerinin favorileri arasında. Sosyal medyanın büyük rol oynadığı 'güzellik, bakım ve yaşlanma karşıtı güzelleşme' vaat eden ürünlerin her saniye reklamlarına maruz kalındığı ortamda 'eski güzelliğine kavuşmak isteyen yaşlı ve eski film yıldızının' giderek korkuya dönen macerası yer alıyor.
10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Beş yeni film sinemaseverlerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
YAŞAM
10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Dört yeni film sinemaseverlerle buluşuyor
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