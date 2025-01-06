https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/altin-kure-kazanan-62-yasindaki-demi-moore-hem-film-konusu-hem-de-performansiyla-gundemde-1092385840.html

Altın Küre kazanan 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla gündemde

Altın Küre kazanan 62 yaşındaki Demi Moore, hem film konusu hem de performansıyla gündemde

Sputnik Türkiye

ABD'de 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde 62 yaşındaki Demi Moore, 'Cevher' (Substance) adlı filmiyle dikkatleri çekti. Moore, filmle kariyerini... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:04+0300

2025-01-06T12:04+0300

2025-01-06T12:04+0300

yaşam

demi moore

jodie foster

golden globe

oscar

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ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen ve yılın en iyi sinema ve televizyon yapımlarını ve aktörlerini seçtiği Altın Küre Ödülleri'nin (Golden Globe) 82'ncisi ABD'nin Los Angeles kentinde dün yapıldı. "The Brutalist" filminin yıldızı Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu alırken "Emilia Perez" filmiyle Zoe Saldana 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Usta sanatçı Jodie Foster ise tv dizisi kategorinde "True Detective" ile bu dalda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı. Ünlü oyuncular ve yapımlar ödülleri toplarken 62 yaşındaki Demi Moore, Cevher (Substance) adlı filmiyle aldığı ödül ve filmdeki performansıyla en çok konuşulanlar arasında girdi. Cevher filminde ünü giderek azalan yaşlı ve eski film yıldızı (Demi Moore), güzellik dünyasının son akımları ortamında geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir maddeyi kullanıyor. Filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Demi Moore, şimdiden Oscar ödüllerinin favorileri arasında. Sosyal medyanın büyük rol oynadığı 'güzellik, bakım ve yaşlanma karşıtı güzelleşme' vaat eden ürünlerin her saniye reklamlarına maruz kalındığı ortamda 'eski güzelliğine kavuşmak isteyen yaşlı ve eski film yıldızının' giderek korkuya dönen macerası yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/10-ocakta-vizyona-girecek-filmler-dort-yeni-film-sinemaseverlerle-bulusuyor-1092286967.html

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demi moore, jodie foster, golden globe, oscar