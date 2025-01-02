https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/10-ocakta-vizyona-girecek-filmler-dort-yeni-film-sinemaseverlerle-bulusuyor-1092286967.html

10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Dört yeni film sinemaseverlerle buluşuyor

10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Dört yeni film sinemaseverlerle buluşuyor

Sputnik Türkiye

2025'in ilk ayında biri yabancı olmak üzere 4 film vizyona girecek. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı Şampiyonlar... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T17:00+0300

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2025-01-02T17:04+0300

yaşam

murat yıldırım

erdal özyağcılar

ilker aksum

yerli sinema

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Merakla beklenen filmlerin peşi sıra vizyona gireceği 2025 yılının ilk ayında 5 yeni film, sinema salonlarında görücüye çıkıyor. 10 Ocak haftasında vizyona girecek filmler arasında komedi aile filmi 'Şampiyonlar', dram türünde 'Fidan' ve romantik türde 'Karantina' beklenti yaratıyor. KarantinaBeyza Alkoç’un aynı isimli eserinden uyarlanan Karantina filminde lise arkadaşları 4 genç, yeni başladıkları okulda salgın hastalık nedeniyle karantinaya alınırlar. Karantina altında canları sıkılan gençler, okulun karanlık koridorunda dolaşırken bir cesetle karşılaşırlar. Zeynep ve arkadaşlarının hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Filmin başrollerinde İlker Aksum, Meltem Akçöl, Onur Bay, Taha Baran Özbek ve Demirhan Demircioğlu oynuyor.ŞampiyonlarYaz tatilinde ailesiyle birlikte dedesinin yanına giden Efe, satrançla tanışıyor. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in rol aldığı aile komedisi yerli yapım beklenti yaratıyor. Şampiyonlar filmi, 10 Ocak'ta vizyona girecek. Fidan13 yaşındaki Fidan, parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımında evinden uzakta ünlü bir liseye kabul edilir. Ancak Fidan'ın kaybolan kardeşi ve babasından ayrılması ona farklı deneyimler sunacaktır. Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin ve Alican Yücesoy'un başrollerini paylaştığı yerli dram filmi Fidan, sinemaseverlerle 10 Ocak'ta buluşuyor.Kardeş Takımı 2Serinin devam filminde, 4 kardeş anne ve babalarının yıllar süren zorlu ajanlık eğitimlerini başarıyla tamamlamış ve gerçek birer profesyonel ajan olarak yeni görevlerine hazırlanmışlardır. Ancak bu kez karşılarında sıradan bir düşmandan daha fazlası vardır. Kardeşlerin bu macerasında anne ve baba da göreve katılarak ailecek güçlerini birleştirir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ocak-2025te-vizyona-girecek-filmler-yeni-yilda-sinemaseverleri-bekleyen-yerli-ve-yabanci-yapimlar-1092062787.html

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10 ocak'ta vizyona girecek filmler