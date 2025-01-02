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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
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2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
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10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Dört yeni film sinemaseverlerle buluşuyor
10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Dört yeni film sinemaseverlerle buluşuyor
Sputnik Türkiye
2025'in ilk ayında biri yabancı olmak üzere 4 film vizyona girecek. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı Şampiyonlar... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
murat yıldırım
erdal özyağcılar
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Merakla beklenen filmlerin peşi sıra vizyona gireceği 2025 yılının ilk ayında 5 yeni film, sinema salonlarında görücüye çıkıyor. 10 Ocak haftasında vizyona girecek filmler arasında komedi aile filmi 'Şampiyonlar', dram türünde 'Fidan' ve romantik türde 'Karantina' beklenti yaratıyor. KarantinaBeyza Alkoç’un aynı isimli eserinden uyarlanan Karantina filminde lise arkadaşları 4 genç, yeni başladıkları okulda salgın hastalık nedeniyle karantinaya alınırlar. Karantina altında canları sıkılan gençler, okulun karanlık koridorunda dolaşırken bir cesetle karşılaşırlar. Zeynep ve arkadaşlarının hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Filmin başrollerinde İlker Aksum, Meltem Akçöl, Onur Bay, Taha Baran Özbek ve Demirhan Demircioğlu oynuyor.ŞampiyonlarYaz tatilinde ailesiyle birlikte dedesinin yanına giden Efe, satrançla tanışıyor. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in rol aldığı aile komedisi yerli yapım beklenti yaratıyor. Şampiyonlar filmi, 10 Ocak'ta vizyona girecek. Fidan13 yaşındaki Fidan, parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımında evinden uzakta ünlü bir liseye kabul edilir. Ancak Fidan'ın kaybolan kardeşi ve babasından ayrılması ona farklı deneyimler sunacaktır. Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin ve Alican Yücesoy'un başrollerini paylaştığı yerli dram filmi Fidan, sinemaseverlerle 10 Ocak'ta buluşuyor.Kardeş Takımı 2Serinin devam filminde, 4 kardeş anne ve babalarının yıllar süren zorlu ajanlık eğitimlerini başarıyla tamamlamış ve gerçek birer profesyonel ajan olarak yeni görevlerine hazırlanmışlardır. Ancak bu kez karşılarında sıradan bir düşmandan daha fazlası vardır. Kardeşlerin bu macerasında anne ve baba da göreve katılarak ailecek güçlerini birleştirir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ocak-2025te-vizyona-girecek-filmler-yeni-yilda-sinemaseverleri-bekleyen-yerli-ve-yabanci-yapimlar-1092062787.html
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10 ocak'ta vizyona girecek filmler
10 ocak'ta vizyona girecek filmler

10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Dört yeni film sinemaseverlerle buluşuyor

17:00 02.01.2025 (güncellendi: 17:04 02.01.2025)
© Fotoğraf10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Beş yeni film sinemaseverlerle buluşuyor
10 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Beş yeni film sinemaseverlerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Fotoğraf
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2025'in ilk ayında biri yabancı olmak üzere 4 film vizyona girecek. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı Şampiyonlar filmi ailece seyredilecek bir yerli yapım olarak dikkat çekiyor.
Merakla beklenen filmlerin peşi sıra vizyona gireceği 2025 yılının ilk ayında 5 yeni film, sinema salonlarında görücüye çıkıyor. 10 Ocak haftasında vizyona girecek filmler arasında komedi aile filmi 'Şampiyonlar', dram türünde 'Fidan' ve romantik türde 'Karantina' beklenti yaratıyor.

Karantina

Beyza Alkoç’un aynı isimli eserinden uyarlanan Karantina filminde lise arkadaşları 4 genç, yeni başladıkları okulda salgın hastalık nedeniyle karantinaya alınırlar. Karantina altında canları sıkılan gençler, okulun karanlık koridorunda dolaşırken bir cesetle karşılaşırlar. Zeynep ve arkadaşlarının hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Filmin başrollerinde İlker Aksum, Meltem Akçöl, Onur Bay, Taha Baran Özbek ve Demirhan Demircioğlu oynuyor.

Şampiyonlar

Yaz tatilinde ailesiyle birlikte dedesinin yanına giden Efe, satrançla tanışıyor. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in rol aldığı aile komedisi yerli yapım beklenti yaratıyor. Şampiyonlar filmi, 10 Ocak'ta vizyona girecek.

Fidan

13 yaşındaki Fidan, parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımında evinden uzakta ünlü bir liseye kabul edilir. Ancak Fidan'ın kaybolan kardeşi ve babasından ayrılması ona farklı deneyimler sunacaktır. Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin ve Alican Yücesoy'un başrollerini paylaştığı yerli dram filmi Fidan, sinemaseverlerle 10 Ocak'ta buluşuyor.

Kardeş Takımı 2

Serinin devam filminde, 4 kardeş anne ve babalarının yıllar süren zorlu ajanlık eğitimlerini başarıyla tamamlamış ve gerçek birer profesyonel ajan olarak yeni görevlerine hazırlanmışlardır. Ancak bu kez karşılarında sıradan bir düşmandan daha fazlası vardır. Kardeşlerin bu macerasında anne ve baba da göreve katılarak ailecek güçlerini birleştirir.
Ocak 2025'te vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
YAŞAM
2025'in Ocak ayında vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar
26 Aralık 2024, 16:16
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