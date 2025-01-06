https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/almanyada-noel-pazari-saldirisinda-olenlerin-sayisi-6ya-yukseldi-1092395807.html

Almanya'da Noel Pazarı saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Almanya'da Noel Pazarı saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarındaki kalabalığın üstüne aracını süren Talip Abdülmuhsin adlı saldırgan 5 kişiyi öldürmüş, onlarca kişi de ağır... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T16:17+0300

2025-01-06T16:17+0300

2025-01-06T16:17+0300

dünya

magdeburg

saksonya-anhalt

araçlı saldırı

noel pazarı

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Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında 20 Aralık Cuma günü alışveriş yapan kalabalığa yapılan arabalı saldırı sonrasında 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada hastanede tedavi gören 40 kadar ağır yaralıdan ismi açıklanmayan bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıklayan yetkililer, 52 yaşındaki kadının yaklaşık iki hafta sonra hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Saksonya-Anhalt Eyalet Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, 20 Aralık'taki saldırıda en az 299 kişi yaralandı. Saldırısını düzenleyen 50 yaşındaki Talip Abdülmuhsin, olay yerinde gözaltına alınmıştı. 2006'dan itibaren Bernburg kasabasında yaşayan ve psikiyatrist olan saldırgana 2016'da sığınma hakkı verildiği Alman basınına yansımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/almanyada-noel-pazari-saldirganin-arabasinda-vasiyeti-ortaya-cikti-tum-mal-varligini-tek-kuruma-1091943038.html

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Sputnik Türkiye

magdeburg, saksonya-anhalt, araçlı saldırı, noel pazarı