https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/almanyada-noel-pazari-saldirisinda-olenlerin-sayisi-6ya-yukseldi-1092395807.html
Almanya'da Noel Pazarı saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Almanya'da Noel Pazarı saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarındaki kalabalığın üstüne aracını süren Talip Abdülmuhsin adlı saldırgan 5 kişiyi öldürmüş, onlarca kişi de ağır... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T16:17+0300
2025-01-06T16:17+0300
2025-01-06T16:17+0300
dünya
magdeburg
saksonya-anhalt
araçlı saldırı
noel pazarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092396670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15a5696f7827b17cee28885f64f5a17e.jpg
Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında 20 Aralık Cuma günü alışveriş yapan kalabalığa yapılan arabalı saldırı sonrasında 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada hastanede tedavi gören 40 kadar ağır yaralıdan ismi açıklanmayan bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıklayan yetkililer, 52 yaşındaki kadının yaklaşık iki hafta sonra hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Saksonya-Anhalt Eyalet Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, 20 Aralık'taki saldırıda en az 299 kişi yaralandı. Saldırısını düzenleyen 50 yaşındaki Talip Abdülmuhsin, olay yerinde gözaltına alınmıştı. 2006'dan itibaren Bernburg kasabasında yaşayan ve psikiyatrist olan saldırgana 2016'da sığınma hakkı verildiği Alman basınına yansımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/almanyada-noel-pazari-saldirganin-arabasinda-vasiyeti-ortaya-cikti-tum-mal-varligini-tek-kuruma-1091943038.html
magdeburg
saksonya-anhalt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092396670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac09d7c82c6a98d3e153783da104c3b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
magdeburg, saksonya-anhalt, araçlı saldırı, noel pazarı
magdeburg, saksonya-anhalt, araçlı saldırı, noel pazarı
Almanya'da Noel Pazarı saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarındaki kalabalığın üstüne aracını süren Talip Abdülmuhsin adlı saldırgan 5 kişiyi öldürmüş, onlarca kişi de ağır yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada yaralı olarak hastanede tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.
Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında 20 Aralık Cuma günü alışveriş yapan kalabalığa yapılan arabalı saldırı sonrasında 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada hastanede tedavi gören 40 kadar ağır yaralıdan ismi açıklanmayan bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıklayan yetkililer, 52 yaşındaki kadının yaklaşık iki hafta sonra hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.
Saksonya-Anhalt Eyalet Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, 20 Aralık'taki saldırıda en az 299 kişi yaralandı. Saldırısını düzenleyen 50 yaşındaki Talip Abdülmuhsin, olay yerinde gözaltına alınmıştı. 2006'dan itibaren Bernburg kasabasında yaşayan ve psikiyatrist olan saldırgana 2016'da sığınma hakkı verildiği Alman basınına yansımıştı.