https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/almanyada-noel-pazari-saldirganin-arabasinda-vasiyeti-ortaya-cikti-tum-mal-varligini-tek-kuruma-1091943038.html

Almanya'da Noel pazarı saldırganın arabasında vasiyeti ortaya çıktı: Tüm mal varlığını tek kuruma bağışladı

Almanya'da Noel pazarı saldırganın arabasında vasiyeti ortaya çıktı: Tüm mal varlığını tek kuruma bağışladı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne 40 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan Talip Abdülmuhsin'in... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T23:07+0300

2024-12-23T23:07+0300

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Almanya'da kanlı Noel saldırısını düzenleyen Talip Abdülmuhsin'in kiraladığı Alman marka aracında vasiyeti bulundu.Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne 40 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan Talip Abdülmuhsin'in kiraladığı Alman marka aracında vasiyetini bıraktığı belirlendi. Saldırıda kullanılan aracında bulunan vasiyette tüm mal varlığını Alman Kızılhaç'ına bağışladığı ifade edildi.20 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen saldırıda Noel için kurulan pazar alanına aracıyla saldırı düzenleyen Talip Abdülmuhsin 5 kişinin ölümüne 200 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kanli-noel-saldirisini-duzenlemisti-talip-abdulmuhsin-ile-ilgili-detaylar-ortaya-cikti--1091882272.html

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