https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/almanyada-noel-pazari-saldirganin-arabasinda-vasiyeti-ortaya-cikti-tum-mal-varligini-tek-kuruma-1091943038.html
Almanya'da Noel pazarı saldırganın arabasında vasiyeti ortaya çıktı: Tüm mal varlığını tek kuruma bağışladı
Almanya'da Noel pazarı saldırganın arabasında vasiyeti ortaya çıktı: Tüm mal varlığını tek kuruma bağışladı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne 40 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan Talip Abdülmuhsin'in... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T23:07+0300
2024-12-23T23:07+0300
2024-12-23T23:07+0300
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noel ayini
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irkçı saldırı
saldırı girişimi
araba
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Almanya'da kanlı Noel saldırısını düzenleyen Talip Abdülmuhsin'in kiraladığı Alman marka aracında vasiyeti bulundu.Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne 40 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan Talip Abdülmuhsin'in kiraladığı Alman marka aracında vasiyetini bıraktığı belirlendi. Saldırıda kullanılan aracında bulunan vasiyette tüm mal varlığını Alman Kızılhaç'ına bağışladığı ifade edildi.20 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen saldırıda Noel için kurulan pazar alanına aracıyla saldırı düzenleyen Talip Abdülmuhsin 5 kişinin ölümüne 200 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kanli-noel-saldirisini-duzenlemisti-talip-abdulmuhsin-ile-ilgili-detaylar-ortaya-cikti--1091882272.html
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almanya, noel, noel bayramı, noel pazarı, noel ayini, saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, araba, pazar, kanlı pazar, vasiyet, vasiyetname
almanya, noel, noel bayramı, noel pazarı, noel ayini, saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, araba, pazar, kanlı pazar, vasiyet, vasiyetname
Almanya'da Noel pazarı saldırganın arabasında vasiyeti ortaya çıktı: Tüm mal varlığını tek kuruma bağışladı
Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne 40 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan Talip Abdülmuhsin'in kiraladığı Alman marka aracında vasiyetini bıraktığı belirlendi. Saldırıda kullanılan aracında bulunan vasiyette tüm mal varlığını Alman Kızılhaç'ına bağışladığı ifade edildi.
Almanya'da kanlı Noel saldırısını düzenleyen Talip Abdülmuhsin'in kiraladığı Alman marka aracında vasiyeti bulundu.
Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişinin ölümüne 40 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan Talip Abdülmuhsin'in kiraladığı Alman marka aracında vasiyetini bıraktığı belirlendi. Saldırıda kullanılan aracında bulunan vasiyette tüm mal varlığını Alman Kızılhaç'ına bağışladığı ifade edildi.
20 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen saldırıda Noel için kurulan pazar alanına aracıyla saldırı düzenleyen Talip Abdülmuhsin 5 kişinin ölümüne 200 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.