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Ahmet Özer'in avukatları 'hak ihlali' iddiasıyla AYM'ye başvurdu
Ahmet Özer'in avukatları 'hak ihlali' iddiasıyla AYM'ye başvurdu
Sputnik Türkiye
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye başvurdu 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:20+0300
2025-01-06T13:20+0300
türkiye
ahmet özer
anayasa mahkemesi (aym)
esenyurt belediye başkanlığı
hüseyin ersöz
hak ihlali
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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, Özer'in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yaptı. Özer'in avukatları Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, Özer'in 2.5 aydır tutuklu olduğunu, hakkında yürütülen soruşturmada somut bir adım atılmadığını belirttiler. 'İddianamenin bir an önce düzenlenmesini bekliyoruz'Avukat Sınar, Özer'in, tutukluluğunun sona erdirilmesi adına yaptıkları başvurularının reddedildiğini belirten Sınar, "Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor." diye konuştu. AYM'nin, daha önce yapılan benzer başvurularda "öncelikli inceleme" kararı aldığını anımsatan Sınar, "Anayasa Mahkemesinden bu talebimizi ivedilikle incelemeye almasını ve müvekkilimiz hakkındaki hukuka aykırı işlemleri tespit ederek, bu hukuka aykırılıklara ilişkin ihlal kararını ivedilikle ortaya koymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.Hasan Sınar, Özer'in, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ile kişi hürriyeti ve özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini savunarak, müvekkili hakkındaki iddianamenin bir an önce düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.Avukat Hüseyin Ersöz ise Özer hakkında verilen gözaltı kararı sonrası aracında ve evinde hukuka aykırı arama yapıldığını, Özer'in tutuklanmasının ardından tutukluluğunun devamına yönelik kararların da haksız ve hukuka aykırı olarak alındığını iddia etti. Müvekkilinin, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan temel insan haklarının ihlal edildiğini savunan Ersöz, AYM'den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ahmet-ozer-hakkinda-karar-tutukluluk-hali-devam-edecek-1092107199.html
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ahmet özer, anayasa mahkemesi (aym), esenyurt belediye başkanlığı, hüseyin ersöz, hak ihlali
ahmet özer, anayasa mahkemesi (aym), esenyurt belediye başkanlığı, hüseyin ersöz, hak ihlali

Ahmet Özer'in avukatları 'hak ihlali' iddiasıyla AYM'ye başvurdu

13:20 06.01.2025
© İHAAhmet Özer
Ahmet Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© İHA
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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye başvurdu
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, Özer'in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yaptı. Özer'in avukatları Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, Özer'in 2.5 aydır tutuklu olduğunu, hakkında yürütülen soruşturmada somut bir adım atılmadığını belirttiler.

'İddianamenin bir an önce düzenlenmesini bekliyoruz'

Avukat Sınar, Özer'in, tutukluluğunun sona erdirilmesi adına yaptıkları başvurularının reddedildiğini belirten Sınar, "Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor." diye konuştu. AYM'nin, daha önce yapılan benzer başvurularda "öncelikli inceleme" kararı aldığını anımsatan Sınar, "Anayasa Mahkemesinden bu talebimizi ivedilikle incelemeye almasını ve müvekkilimiz hakkındaki hukuka aykırı işlemleri tespit ederek, bu hukuka aykırılıklara ilişkin ihlal kararını ivedilikle ortaya koymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Hasan Sınar, Özer'in, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ile kişi hürriyeti ve özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini savunarak, müvekkili hakkındaki iddianamenin bir an önce düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.
Avukat Hüseyin Ersöz ise Özer hakkında verilen gözaltı kararı sonrası aracında ve evinde hukuka aykırı arama yapıldığını, Özer'in tutuklanmasının ardından tutukluluğunun devamına yönelik kararların da haksız ve hukuka aykırı olarak alındığını iddia etti. Müvekkilinin, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan temel insan haklarının ihlal edildiğini savunan Ersöz, AYM'den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini söyledi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
POLİTİKA
Ahmet Özer hakkında karar: Tutukluluk hali devam edecek
27 Aralık 2024, 16:50
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