https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ahmet-ozer-hakkinda-karar-tutukluluk-hali-devam-edecek-1092107199.html
Ahmet Özer hakkında karar: Tutukluluk hali devam edecek
Ahmet Özer hakkında karar: Tutukluluk hali devam edecek
Sputnik Türkiye
Tutuklanarak görevden alınan eski Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluk incelemesi tamamlandı. Özer'in toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemleri... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T16:50+0300
2024-12-27T16:50+0300
2024-12-27T16:52+0300
politika
türkiye
sulh ceza hakimliği
esenyurt
esenyurt belediyesi
ahmet özer
tutukluluk
karar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_22:0:621:337_1920x0_80_0_0_8a83a14b76999f6a204d6bffb38701fe.png
Tutuklanarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesini yapan Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi.Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte lehte yeni bir gelişme olmadığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/chp-lideri-ozelden-ahmet-ozer-osman-kavala-tayfun-kahraman-can-atalay-ve-selcuk-kozagacliya-1091770496.html
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_97:0:546:337_1920x0_80_0_0_731a3c212612659d65e5c9de9ca356ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, sulh ceza hakimliği, esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, tutukluluk, karar
türkiye, sulh ceza hakimliği, esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, tutukluluk, karar
Ahmet Özer hakkında karar: Tutukluluk hali devam edecek
16:50 27.12.2024 (güncellendi: 16:52 27.12.2024)
Tutuklanarak görevden alınan eski Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluk incelemesi tamamlandı. Özer'in toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemleri doğrultusunda tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Tutuklanarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesini yapan Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi.
Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte lehte yeni bir gelişme olmadığı kaydedildi.