https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ahmet-ozer-hakkinda-karar-tutukluluk-hali-devam-edecek-1092107199.html

Ahmet Özer hakkında karar: Tutukluluk hali devam edecek

Ahmet Özer hakkında karar: Tutukluluk hali devam edecek

Sputnik Türkiye

Tutuklanarak görevden alınan eski Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluk incelemesi tamamlandı. Özer'in toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemleri... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T16:50+0300

2024-12-27T16:50+0300

2024-12-27T16:52+0300

politika

türkiye

sulh ceza hakimliği

esenyurt

esenyurt belediyesi

ahmet özer

tutukluluk

karar

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Tutuklanarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesini yapan Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi.Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte lehte yeni bir gelişme olmadığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/chp-lideri-ozelden-ahmet-ozer-osman-kavala-tayfun-kahraman-can-atalay-ve-selcuk-kozagacliya-1091770496.html

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türkiye, sulh ceza hakimliği, esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, tutukluluk, karar