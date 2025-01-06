https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/afad-duyurdu-muglada-pes-pese-deprem-1092375409.html

AFAD duyurdu: Muğla’da peş peşe deprem

AFAD duyurdu: Muğla’da peş peşe deprem

Sputnik Türkiye

Muğla’da 4 büyüklüğündeki iki deprem vatandaşları tedirgin etti. İlk sarsıntı Marmaris’te 04.30’da 13 kilometre derinlikte, diğeri ise Menteşe’de 20.43’te 7... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T07:11+0300

2025-01-06T07:11+0300

2025-01-06T07:11+0300

menteşe

muğla

marmaris

afad

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

son depremler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092239781_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_cecd935b8a41b85fc6d04392ecb7e6bc.jpg

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 04.30’da kaydedilen 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.Menteşe’de akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde depremMuğla, aynı gün içerisinde ikinci bir depremle sarsıldı. Bu kez merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, saat 20.43’te meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Peş peşe depremler tedirginlik yarattıMuğla ve çevresinde art arda yaşanan iki deprem, bölgede tedirginlik yarattı. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin bölgedeki hareketliliğin doğal bir parçası olduğunu belirtti.Uzmanlardan açıklama: Depremler sürecek mi?Jeoloji uzmanları, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak, bu tür küçük ölçekli depremlerin bölgede sıkça görülebileceğini ifade etti. Marmaris ve Menteşe’deki depremler, büyüklük açısından kritik bir risk oluşturmasa da uzmanlar, olası büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/turkiye-donuyor-meteoroloji-alarm-vererek-duyurdu-lapa-lapa-kar-geliyor-1092374546.html

menteşe

muğla

marmaris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, muğla deprem, marmaris deprem, menteşe deprem, afad deprem açıklaması, muğla depremleri 2025, marmaris merkez üssü deprem, menteşe merkez üssü deprem, 4 büyüklüğünde deprem, deprem tedbirleri nelerdir, çök kapan tutun yöntemi, jeoloji uzmanları deprem açıklaması, muğla’da deprem oldu mu, deprem haberi son dakika, marmaris ve menteşe deprem, afad deprem haritası, muğla deprem son dakik