https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/afad-duyurdu-muglada-pes-pese-deprem-1092375409.html
AFAD duyurdu: Muğla’da peş peşe deprem
AFAD duyurdu: Muğla’da peş peşe deprem
Sputnik Türkiye
Muğla’da 4 büyüklüğündeki iki deprem vatandaşları tedirgin etti. İlk sarsıntı Marmaris’te 04.30’da 13 kilometre derinlikte, diğeri ise Menteşe’de 20.43’te 7... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T07:11+0300
2025-01-06T07:11+0300
2025-01-06T07:11+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 04.30’da kaydedilen 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.Menteşe’de akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde depremMuğla, aynı gün içerisinde ikinci bir depremle sarsıldı. Bu kez merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, saat 20.43’te meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Peş peşe depremler tedirginlik yarattıMuğla ve çevresinde art arda yaşanan iki deprem, bölgede tedirginlik yarattı. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin bölgedeki hareketliliğin doğal bir parçası olduğunu belirtti.Uzmanlardan açıklama: Depremler sürecek mi?Jeoloji uzmanları, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak, bu tür küçük ölçekli depremlerin bölgede sıkça görülebileceğini ifade etti. Marmaris ve Menteşe’deki depremler, büyüklük açısından kritik bir risk oluşturmasa da uzmanlar, olası büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/turkiye-donuyor-meteoroloji-alarm-vererek-duyurdu-lapa-lapa-kar-geliyor-1092374546.html
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AFAD duyurdu: Muğla’da peş peşe deprem
Muğla’da 4 büyüklüğündeki iki deprem vatandaşları tedirgin etti. İlk sarsıntı Marmaris’te 04.30’da 13 kilometre derinlikte, diğeri ise Menteşe’de 20.43’te 7 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD verilerine göre her iki depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 04.30’da kaydedilen 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.
Menteşe’de akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem
Muğla, aynı gün içerisinde ikinci bir depremle sarsıldı. Bu kez merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, saat 20.43’te meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Peş peşe depremler tedirginlik yarattı
Muğla ve çevresinde art arda yaşanan iki deprem, bölgede tedirginlik yarattı. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin bölgedeki hareketliliğin doğal bir parçası olduğunu belirtti.
Uzmanlardan açıklama: Depremler sürecek mi?
Jeoloji uzmanları, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak, bu tür küçük ölçekli depremlerin bölgede sıkça görülebileceğini ifade etti. Marmaris ve Menteşe’deki depremler, büyüklük açısından kritik bir risk oluşturmasa da uzmanlar, olası büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.