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Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş
Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'a yönelik "İç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2.5 yıldır evinde... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T02:46+0300
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Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ilıcalı ligin 18. haftasında oynanan maçlarda Türk hakemliği açısından 'MR çekildiğini' söyleyerek hakemlik sistemine eleştiriler yöneltti. Galatasaray'a yönelik de eleştiri yapan Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:"Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiniz?" diyen Acun Ilıcalı şöyle devam etti:Ilıcalı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun moralinin bozuk olduğunu ifade ederek "Dün Galatasaray maçından sonra 'Bizim rakibimiz kim? Gerçekten rakibimizin Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?' diye sordu. Niye bizde oluyor bu, neden bu durumdayız, değerlendirmek lazım. Böyle devam etmeyeceği zaten ortada. Sonuna kadar savaşacağız bu konuyla ilgili, kimsenin şüphesi olmasın, adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Bunu sağlamak için buradayız. Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin hepsinin 'penaltı' dediği penaltıyı hakem çalmadı, VAR müdahale etmedi. Önceki haftada Eyüpspor ile oynadığımız maçta verilmeyen net penaltımız var. Bu yola artık baş koyduk. Kimse bu davadan döneceğiz zannetmesin. Artık Türk hakemliğinin bittiğini Türkiye görmüştür. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşuruz" dedi.'Niye bu takım 2.5 yıldır sahasında kırmızı kart görmüyor?'"Eğer yetkililer 'Bu hakemlerle bu ligde yürü' diyorlarsa bir şey diyemem. Ama biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yaparlarsa da bir tarafa yakın hatalar yapılmasın. Geçen hafta Torreira'nın aynı pozisyonunda hemen penaltı çalınıyor. Niye bu takım 2.5 yıldır sahasında kırmızı kart görmüyor? Neden önemli maçlarda kimse cezalı duruma düşmüyor? Bütün bunlar tesadüf mü? Bunu sorunca da 'Acun sen lisede kopya çekmiştin' diye garip şeyler duyuyoruz. Seviye bu boyutta. Biz haksızlık var diyoruz, yöneticileri çıkıp benim hakkımda atıp tutuyor. Ne diyecekler ki '2.5 yılda 15 kırmızı kartımız verilmedi, tesadüf' derler, başka bir şey diyemezler ki."Atakaş Hatayspor maçının uzatma dakikalarında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltıda taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili de konuşan Ilıcalı şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/mourinho-35-yillik-futbol-kariyerimde-tum-yillari-baz-aldigim-zaman-boylesini-daha-once-hic-1092373103.html
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acun ilıcalı, galatasaray, fenerbahçe, var, hatay, hakem
acun ilıcalı, galatasaray, fenerbahçe, var, hatay, hakem

Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş

02:46 06.01.2025 (güncellendi: 02:54 06.01.2025)
© AA / Süha GürFenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA / Süha Gür
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'a yönelik "İç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2.5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor" diyerek bunun bir komedi filmi olduğunu düşündüğünü söyledi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı ligin 18. haftasında oynanan maçlarda Türk hakemliği açısından 'MR çekildiğini' söyleyerek hakemlik sistemine eleştiriler yöneltti.
Galatasaray'a yönelik de eleştiri yapan Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"İsyan ettiğimiz konuda 'Delil aramayın, Türk hakemliğinin durumu bu' şeklinde bir hafta oldu. Yönetim olarak da görüştük. Yarın da başkanımız ve yönetim kurulu olarak bir araya geleceğiz. Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. İşi sulandırmaya çalışanlar, başka yerlere çekenler, 'Bize de aynı şeyler yapılıyor' diyorlar. Son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında VAR'dan verilmeyen net penaltı kullanılsa bugün puan farkı 4'tü."

"Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiniz?" diyen Acun Ilıcalı şöyle devam etti:
"Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüpspor maçında net penaltımız verilmedi. Bu 2 maçta verilmeyen penaltılardan kaybımız 4. Öbür tarafa bakıyoruz, Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Herkesin kabul ettiği en az 4-5 kırmızı kart var Galatasaray'ın görmediği."
Ilıcalı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun moralinin bozuk olduğunu ifade ederek "Dün Galatasaray maçından sonra 'Bizim rakibimiz kim? Gerçekten rakibimizin Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?' diye sordu. Niye bizde oluyor bu, neden bu durumdayız, değerlendirmek lazım. Böyle devam etmeyeceği zaten ortada. Sonuna kadar savaşacağız bu konuyla ilgili, kimsenin şüphesi olmasın, adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Bunu sağlamak için buradayız. Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin hepsinin 'penaltı' dediği penaltıyı hakem çalmadı, VAR müdahale etmedi. Önceki haftada Eyüpspor ile oynadığımız maçta verilmeyen net penaltımız var. Bu yola artık baş koyduk. Kimse bu davadan döneceğiz zannetmesin. Artık Türk hakemliğinin bittiğini Türkiye görmüştür. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşuruz" dedi.

'Niye bu takım 2.5 yıldır sahasında kırmızı kart görmüyor?'

"Eğer yetkililer 'Bu hakemlerle bu ligde yürü' diyorlarsa bir şey diyemem. Ama biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yaparlarsa da bir tarafa yakın hatalar yapılmasın. Geçen hafta Torreira'nın aynı pozisyonunda hemen penaltı çalınıyor. Niye bu takım 2.5 yıldır sahasında kırmızı kart görmüyor? Neden önemli maçlarda kimse cezalı duruma düşmüyor? Bütün bunlar tesadüf mü? Bunu sorunca da 'Acun sen lisede kopya çekmiştin' diye garip şeyler duyuyoruz. Seviye bu boyutta. Biz haksızlık var diyoruz, yöneticileri çıkıp benim hakkımda atıp tutuyor. Ne diyecekler ki '2.5 yılda 15 kırmızı kartımız verilmedi, tesadüf' derler, başka bir şey diyemezler ki."
Atakaş Hatayspor maçının uzatma dakikalarında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltıda taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili de konuşan Ilıcalı şunları söyledi:
"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda hakem VAR'da niye 2 dakika izliyor diye taraftarın tepkisi oldu. Bu çok normal bir tepki. Hadi görmedin tamam, VAR'a gittin, Szymanski'ye yapılan ortada. Öbür tarafta zaten 15 saniyede karar ısmarlama şekilde gelirdi. Adalet yok. Bu hafta sonu da bunun tescilidir. Türkiye'de futbolda adalet tecelli etmiyor. Bir takım net bir şekilde itiliyor, bir takıma ayrıcalık tanınıyor. Bunları da kimse inkar edemez, eden de komik duruma düşer. 2 tane yüzde 200'lük penaltı pozisyonunun yerini değiştirseniz bugün puan farkı 4'tü. İnşallah futbola adaleti getireceğiz."
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