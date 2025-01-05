https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/mourinho-35-yillik-futbol-kariyerimde-tum-yillari-baz-aldigim-zaman-boylesini-daha-once-hic-1092373103.html

Mourinho: 35 yıllık futbol kariyerimde tüm yılları baz aldığım zaman böylesini daha önce hiç görmedim

Mourinho: 35 yıllık futbol kariyerimde tüm yılları baz aldığım zaman böylesini daha önce hiç görmedim

Sputnik Türkiye

Atakaş Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem kararlarını eleştirdi. 35 yıllık futbol kariyerinde... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T23:12+0300

2025-01-05T23:12+0300

2025-01-05T23:12+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

hatayspor

hakem

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulunduJose Mourinho, hakem kararları nedeniyle "rakiplerin kendilerine rakiplerinden daha farklı" oynadığını dile getirdi.Son 2 maçta rakiplerine 5 kırmızı kartın çıkmadığını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü "Hakem kararlarını sadece benim oyuncularım değil aslında rakipler de bunu görüyor. Bize karşı nasıl oynayabileceklerini, başkalarına karşı nasıl oynayamayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 kırmızı vardı rakiplere gösterilmeyen. Bizim oyuncularımız da tabi bunu hissediyor, görüyorlar ama saha içinde özveri anlamında oyuncularımın her şeyi verdiğini düşünüyorum. Bugün 5-6-7 gol atabilirdik. Çok pozisyon kaçırdık, son pasın eksik olduğu pozisyonlar vardı. Az farklı galibiyet maçı son ana kadar ortada gitmiş gösterebilir ama oyuncularım iyi oyun sergiledi. Edin (Dzeko) genç oyuncu olmamasına rağmen 95 dakika müthiş efor sarf etti. Oyuncularıma işine bağlılık konusunda bir şey söyleyemem. Güven anlamında bir şeylerin toksik olması anlamında konuşursak bunu hissediyoruz ve rakip de bunu hissediyor" diye konuştu.'Şansa yurtdışında bu lig çok takip edilmiyor'Tüm şartlara rağmen savaşmak zorunda olduklarını anlatan Mourinho sözlerine şöyle devam etti:'Türkçe bilmiyorum ama bazı kelimeleri öğrenebiliyorum'Mourinho, 8 puan farkın kapatılıp kapatılamayacağına ilişkin verdiği şu yanıtla sözlerini tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/fenerbahce-hataysporu-2-1-maglup-etti-1092370746.html

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fenerbahçe, jose mourinho, hatayspor, hakem