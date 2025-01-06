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ABD'ye buz çağı geldi, 'Kutup Girdabı' ülkeyi esir aldı: Tarihi hava olayı nedeniyle 7 eyalette OHAL ilan edildi
ABD'ye buz çağı geldi, 'Kutup Girdabı' ülkeyi esir aldı: Tarihi hava olayı nedeniyle 7 eyalette OHAL ilan edildi
Sputnik Türkiye
ABD, 2011’den bu yana en yoğun kar yağışı ve en düşük sıcaklıklarla karşı karşıya. New Jersey dahil yedi eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Kutup girdabı... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T09:01+0300
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New Jersey Valisi Phil Murphy, kar, sulu kar, dondurucu soğuklar ve şiddetli rüzgarların bölgeyi vuracağını belirterek olağanüstü hal ilan etti. Vali, tüm seyahatlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.New Jersey’den önce Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, Batı Virginia ve Arkansas eyaletleri de olağanüstü hal ilan etmişti. Şu anda 30 eyalet hava durumu uyarısı altında.Fırtına doğuya doğru i̇lerliyorMeteorologlar, kutup girdabı nedeniyle meydana gelen kış fırtınasının ABD’nin doğu bölgelerine doğru ilerlediğini açıkladı. Rekor düşük sıcaklıklar ve yoğun kar yağışı, milyonlarca Amerikalıyı etkileyebilir.AccuWeather meteorologlarından Dan DePodwin, "Bu, 2011’den bu yana ABD’de yaşanan en soğuk ocak ayına yol açabilir" dedi. Fırtınanın bir hafta boyunca etkili olacağı ve sıcaklıkların tarihi ortalamaların çok altında kalacağı bildirildi.2 bin uçuş i̇ptal edildiKötü hava koşulları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Uçuş takip platformu FlightAware, şu ana kadar yaklaşık 2 bin uçuşun iptal edildiğini duyurdu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın birkaç gün içinde doğu kıyısındaki şehirlerde de etkili olacağını bildirdi.Başkentte kar acil durumuWashington DC’de bu akşam başlayarak pazar günü sonuna kadar sürecek bir kar acil durumu ilan edildi. DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sürücülere kar acil durum güzergahlarında park yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. İhlal edenlerin araçları çekilecek ve trafik düzenlemeleri uygulanacak.Kutup girdabı: Soğuk havanın kaynağıMeteorologlar, aşırı hava koşullarının, kutup girdabı (polar vortex) olarak bilinen bir doğa olayı nedeniyle oluştuğunu açıkladı. Kutup girdabı, Arktik bölgesinde dönen soğuk bir hava kütlesidir.Bu girdap, bazen yer değiştirerek alışılmadık şekilde güney bölgelere soğuk hava taşıyabilir. Bu kez kutup girdabı ABD üzerinde genişleyerek şiddetli kış fırtınasına neden oldu.Yetkililer, şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle yollarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Kansas ve Florida gibi bölgelerde yolların kapandığı ve kazaların yaşandığı bildirildi. Soğuk hava dalgasına alışkın olmayan bölgeler, tehlike konusunda uyarıldı.
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abd kar fırtınası 2025, kutup girdabı nedir, abd’de olağanüstü hal ilan edilen eyaletler, abd uçuş iptalleri kar fırtınası, washington dc kar acil durumu, abd’de kar yağışı ne kadar sürecek, new jersey olağanüstü hal, 2011’den bu yana en yoğun kar yağışı, kutup girdabı abd’de etkili mi, abd hava durumu uyarıları, şiddetli kar fırtınası abd, kansas kötü hava kazaları, florida soğuk hava dalgası, abd doğu kıyısı kar fırtınası, abd hava durumu raporu 2025, abd’de hangi eyaletlerde kar var, phil murphy olağanüstü hal açıklaması, uçuşlar neden iptal edildi abd, kutup girdabı nasıl oluşur, abd en soğuk ocak ayı 2025
abd kar fırtınası 2025, kutup girdabı nedir, abd’de olağanüstü hal ilan edilen eyaletler, abd uçuş iptalleri kar fırtınası, washington dc kar acil durumu, abd’de kar yağışı ne kadar sürecek, new jersey olağanüstü hal, 2011’den bu yana en yoğun kar yağışı, kutup girdabı abd’de etkili mi, abd hava durumu uyarıları, şiddetli kar fırtınası abd, kansas kötü hava kazaları, florida soğuk hava dalgası, abd doğu kıyısı kar fırtınası, abd hava durumu raporu 2025, abd’de hangi eyaletlerde kar var, phil murphy olağanüstü hal açıklaması, uçuşlar neden iptal edildi abd, kutup girdabı nasıl oluşur, abd en soğuk ocak ayı 2025

ABD'ye buz çağı geldi, 'Kutup Girdabı' ülkeyi esir aldı: Tarihi hava olayı nedeniyle 7 eyalette OHAL ilan edildi

09:01 06.01.2025
© AP Photo / Jeff RobersonABD'ye buz çağı geldi, 'Kutup Girdabı' ülkeyi esir aldı: Tarihi olay nedeniyle 7 eyalette OHAL ilan edildi
ABD'ye buz çağı geldi, 'Kutup Girdabı' ülkeyi esir aldı: Tarihi olay nedeniyle 7 eyalette OHAL ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Jeff Roberson
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ABD, 2011’den bu yana en yoğun kar yağışı ve en düşük sıcaklıklarla karşı karşıya. New Jersey dahil yedi eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Kutup girdabı nedeniyle oluşan şiddetli kış fırtınası, milyonlarca Amerikalıyı etkileyecek. Yollar buzla kaplandı, 2 bin uçuş iptal edildi ve doğuya doğru ilerleyen fırtına tehlike saçıyor.
New Jersey Valisi Phil Murphy, kar, sulu kar, dondurucu soğuklar ve şiddetli rüzgarların bölgeyi vuracağını belirterek olağanüstü hal ilan etti. Vali, tüm seyahatlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
New Jersey’den önce Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, Batı Virginia ve Arkansas eyaletleri de olağanüstü hal ilan etmişti. Şu anda 30 eyalet hava durumu uyarısı altında.

Fırtına doğuya doğru i̇lerliyor

Meteorologlar, kutup girdabı nedeniyle meydana gelen kış fırtınasının ABD’nin doğu bölgelerine doğru ilerlediğini açıkladı. Rekor düşük sıcaklıklar ve yoğun kar yağışı, milyonlarca Amerikalıyı etkileyebilir.
AccuWeather meteorologlarından Dan DePodwin, "Bu, 2011’den bu yana ABD’de yaşanan en soğuk ocak ayına yol açabilir" dedi. Fırtınanın bir hafta boyunca etkili olacağı ve sıcaklıkların tarihi ortalamaların çok altında kalacağı bildirildi.

2 bin uçuş i̇ptal edildi

Kötü hava koşulları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Uçuş takip platformu FlightAware, şu ana kadar yaklaşık 2 bin uçuşun iptal edildiğini duyurdu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın birkaç gün içinde doğu kıyısındaki şehirlerde de etkili olacağını bildirdi.

Başkentte kar acil durumu

Washington DC’de bu akşam başlayarak pazar günü sonuna kadar sürecek bir kar acil durumu ilan edildi. DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sürücülere kar acil durum güzergahlarında park yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. İhlal edenlerin araçları çekilecek ve trafik düzenlemeleri uygulanacak.

Kutup girdabı: Soğuk havanın kaynağı

Meteorologlar, aşırı hava koşullarının, kutup girdabı (polar vortex) olarak bilinen bir doğa olayı nedeniyle oluştuğunu açıkladı. Kutup girdabı, Arktik bölgesinde dönen soğuk bir hava kütlesidir.
Bu girdap, bazen yer değiştirerek alışılmadık şekilde güney bölgelere soğuk hava taşıyabilir. Bu kez kutup girdabı ABD üzerinde genişleyerek şiddetli kış fırtınasına neden oldu.
Yetkililer, şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle yollarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Kansas ve Florida gibi bölgelerde yolların kapandığı ve kazaların yaşandığı bildirildi. Soğuk hava dalgasına alışkın olmayan bölgeler, tehlike konusunda uyarıldı.
Meteoroloji kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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