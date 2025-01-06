https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/112-acil-cagri-merkezlerinde-2024-103-milyon-cagri-34-milyon-vakaya-mudahale-1092404390.html
112 Acil Çağrı Merkezlerinde 2024: '103 milyon çağrı, 34 milyon vakaya müdahale'
112 Acil Çağrı Merkezlerinde 2024: '103 milyon çağrı, 34 milyon vakaya müdahale'
Sputnik Türkiye
112 Acil Çağrı Merkezleri, 2024 yılında 103 milyon çağrıya yanıt vererek, 34 milyon vakaya müdahale etti. Ayrıca 43 milyon vakada kurumlar arasında... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T22:43+0300
2025-01-06T22:43+0300
2025-01-06T22:43+0300
türkiye
112 acil servis
112 acil çağrı merkezi
112 acil yardım
vaka
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112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl toplam 103 milyon çağrının yanıtlandığı, 34 milyon vakaya müdahale edilmesi sağlandığı ve 43 milyon vakada kurumlar arasında koordinasyon kurulduğu belirtildi.Engelsiz 112 uygulaması aracılığıyla engelli vatandaşlardan gelen 5 bin 862 acil çağrı, işaret diliyle yanıtlandı. Ayrıca Engelsiz CİMER uygulaması aracılığıyla 1126 işaret dilinde başvuru alındı.E-Call sistemi üzerinden ise 255 bin 260 acil durum çağrısı karşılandı.Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 81 bin 257 çağrıya yanıt verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/belediye-duyurdu-3-ve-daha-fazla-cocugu-olana-bebek-bezi-verilecek-1092404247.html
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112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil yardım, vaka, müdahale
112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil yardım, vaka, müdahale
112 Acil Çağrı Merkezlerinde 2024: '103 milyon çağrı, 34 milyon vakaya müdahale'
112 Acil Çağrı Merkezleri, 2024 yılında 103 milyon çağrıya yanıt vererek, 34 milyon vakaya müdahale etti. Ayrıca 43 milyon vakada kurumlar arasında koordinasyon kuruldu.
112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl toplam 103 milyon çağrının yanıtlandığı, 34 milyon vakaya müdahale edilmesi sağlandığı ve 43 milyon vakada kurumlar arasında koordinasyon kurulduğu belirtildi.
Engelsiz 112 uygulaması aracılığıyla engelli vatandaşlardan gelen 5 bin 862 acil çağrı, işaret diliyle yanıtlandı. Ayrıca Engelsiz CİMER uygulaması aracılığıyla 1126 işaret dilinde başvuru alındı.
E-Call sistemi üzerinden ise 255 bin 260 acil durum çağrısı karşılandı.
Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 81 bin 257 çağrıya yanıt verildi.