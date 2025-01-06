https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/112-acil-cagri-merkezlerinde-2024-103-milyon-cagri-34-milyon-vakaya-mudahale-1092404390.html

112 Acil Çağrı Merkezlerinde 2024: '103 milyon çağrı, 34 milyon vakaya müdahale'

112 Acil Çağrı Merkezlerinde 2024: '103 milyon çağrı, 34 milyon vakaya müdahale'

Sputnik Türkiye

112 Acil Çağrı Merkezleri, 2024 yılında 103 milyon çağrıya yanıt vererek, 34 milyon vakaya müdahale etti. Ayrıca 43 milyon vakada kurumlar arasında... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T22:43+0300

2025-01-06T22:43+0300

2025-01-06T22:43+0300

türkiye

112 acil servis

112 acil çağrı merkezi

112 acil yardım

vaka

müdahale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091271524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7f4b66e7930259cc0c24da38d17ac30.jpg

112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl toplam 103 milyon çağrının yanıtlandığı, 34 milyon vakaya müdahale edilmesi sağlandığı ve 43 milyon vakada kurumlar arasında koordinasyon kurulduğu belirtildi.Engelsiz 112 uygulaması aracılığıyla engelli vatandaşlardan gelen 5 bin 862 acil çağrı, işaret diliyle yanıtlandı. Ayrıca Engelsiz CİMER uygulaması aracılığıyla 1126 işaret dilinde başvuru alındı.E-Call sistemi üzerinden ise 255 bin 260 acil durum çağrısı karşılandı.Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 81 bin 257 çağrıya yanıt verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/belediye-duyurdu-3-ve-daha-fazla-cocugu-olana-bebek-bezi-verilecek-1092404247.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil yardım, vaka, müdahale