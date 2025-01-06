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11 dakika boyunca ölü kaldı: Ölümden sonraki hayatı anlattı
11 dakika boyunca ölü kaldı: Ölümden sonraki hayatı anlattı
Sputnik Türkiye
Kanada’nın Londra kentinde yaşayan bir sağlık görevlisi sosyal medyada katıldığı bir programda, 2018 yılında 11 buçuk dakika boyunca ölü kaldığını anlattı... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T18:42+0300
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dünya
ölüm
ölüm nedeni
ölüm meleği
ölüm riski
elektrik
sağlık
ambulans
kanada
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Kanada'da 11 dakika boyunca ölü kalan sağlık görevlisi ölümden sonraki hayatı anlattı.Kanada’nın Londra kentinde hastanede çalışan bir sağlık görevlisi Beyond the Veil'de isimli programda, 2018 yılında 11 buçuk dakika boyunca öldüğünü ve o anlarda 'tam bir huzur halinde' olduğunu anlattı. 20 yıldır sağlık görevlisi olarak çalışan Adam Tapp, marangozluk projesi üzerinde çalışırken açık kalan cihazın eline saplanması ve ardından elektrik akımına kapılmasıyla hayatını kaybetti. Ölümcül acıya rağmen Tapp, ölüm anında "Tek bir noktadan dışarıyı küresel bir şekilde görüyormuş gibiydi. Artık Adam değildim, ölü değildim, hiçbir şey değildim. Sadece mükemmeldim, tam bir huzur içindeydim" dedi.11 dakika boyunca kalp masajı yapılan Adam Tapp "Bu esnada üzerime bir frekans dalgası gibi bir şey geldiğini hissettim. Bu, bir benzin yüzeyinde oluşan gökkuşağı etkisine benzeyen iridesan bir yapıda, fraktal desenler gibiydi. Kendimi parçalanıp evrenin dokusuna dönüşürken buldum. Bu mükemmel bir histi, korku yoktu, sadece doğal bir süreçti. Sonradan fark ettim ki beni elektro şokla iki kez hayata döndürmeye çalışmışlar" şeklinde konuştu.Ölümden dönen ve tekrar bilincine kavuştuğunda Sağlıkçı Tapp "Adam olduğumun farkına vardım. Ölü olduğumun ve elektrik çarpması geçirdiğimin farkındaydım" ifadesini kullandı. Tapp, üçüncü derece yanıklar ve bir parmağını kaybettiği bu olayın ardından yaklaşık sekiz saat boyunca komada kaldı ve yoğun bakımda entübe edilmiş halde uyandı. Olayın ardından Tapp, ruhsal bir uyanış yaşadığını ve ölümden sonraki bilinç kavramını anlamaya çalıştığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ferdi-tayfurun-olumu-sonrasi-ali-ataydan-ilk-paylasim-yakti-beni-1092301017.html
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ölüm, ölüm nedeni, ölüm meleği, ölüm riski, elektrik, sağlık, ambulans, kanada
ölüm, ölüm nedeni, ölüm meleği, ölüm riski, elektrik, sağlık, ambulans, kanada

11 dakika boyunca ölü kaldı: Ölümden sonraki hayatı anlattı

18:42 06.01.2025 (güncellendi: 18:49 06.01.2025)
© AAMorg
Morg - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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Kanada’nın Londra kentinde yaşayan bir sağlık görevlisi sosyal medyada katıldığı bir programda, 2018 yılında 11 buçuk dakika boyunca ölü kaldığını anlattı. Olayın ardından Adam Tapp, ruhsal bir uyanış yaşadığını ve ölümden sonraki bilinç kavramını anlamaya çalıştığını aktardı.
Kanada'da 11 dakika boyunca ölü kalan sağlık görevlisi ölümden sonraki hayatı anlattı.
Kanada’nın Londra kentinde hastanede çalışan bir sağlık görevlisi Beyond the Veil'de isimli programda, 2018 yılında 11 buçuk dakika boyunca öldüğünü ve o anlarda 'tam bir huzur halinde' olduğunu anlattı. 20 yıldır sağlık görevlisi olarak çalışan Adam Tapp, marangozluk projesi üzerinde çalışırken açık kalan cihazın eline saplanması ve ardından elektrik akımına kapılmasıyla hayatını kaybetti.
Ölümcül acıya rağmen Tapp, ölüm anında "Tek bir noktadan dışarıyı küresel bir şekilde görüyormuş gibiydi. Artık Adam değildim, ölü değildim, hiçbir şey değildim. Sadece mükemmeldim, tam bir huzur içindeydim" dedi.
11 dakika boyunca kalp masajı yapılan Adam Tapp "Bu esnada üzerime bir frekans dalgası gibi bir şey geldiğini hissettim. Bu, bir benzin yüzeyinde oluşan gökkuşağı etkisine benzeyen iridesan bir yapıda, fraktal desenler gibiydi. Kendimi parçalanıp evrenin dokusuna dönüşürken buldum. Bu mükemmel bir histi, korku yoktu, sadece doğal bir süreçti. Sonradan fark ettim ki beni elektro şokla iki kez hayata döndürmeye çalışmışlar" şeklinde konuştu.
Ölümden dönen ve tekrar bilincine kavuştuğunda Sağlıkçı Tapp "Adam olduğumun farkına vardım. Ölü olduğumun ve elektrik çarpması geçirdiğimin farkındaydım" ifadesini kullandı. Tapp, üçüncü derece yanıklar ve bir parmağını kaybettiği bu olayın ardından yaklaşık sekiz saat boyunca komada kaldı ve yoğun bakımda entübe edilmiş halde uyandı. Olayın ardından Tapp, ruhsal bir uyanış yaşadığını ve ölümden sonraki bilinç kavramını anlamaya çalıştığını söyledi.
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