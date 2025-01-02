https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ferdi-tayfurun-olumu-sonrasi-ali-ataydan-ilk-paylasim-yakti-beni-1092301017.html

Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası Ali Atay'dan ilk paylaşım: 'Yaktı beni'

Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası Ali Atay'dan ilk paylaşım: 'Yaktı beni'

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, sanat dünyasını yasa boğan bir haberle hayata veda etti. Ölümü, hayranları ve sanat camiasında derin bir üzüntü... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

ferdi tayfur

ali atay

leyla ile mecnun

dizi

ölüm

ölüm nedeni

vefat

sosyal medya

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Atay, Ferdi Tayfur'un fotoğrafını ekleyerek üzüntüsünü dile getirdi.Ünlü türkücü Ferdi Tayfur’un vefat haberi sonrası pek çok sanatçı ve ünlü isim, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlayarak usta sanatçıya olan sevgilerini dile getirdi. Leyla ile Mecnun dizisi ile tanınan Ali Atay da sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un fotoğrafını paylaşarak 'Yaktı Beni' notunu düştü.Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, onlarca yıllık sanat kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atarak Türk müziğinde derin izler bıraktı. Sanatçının vefatıyla, geride bıraktığı eserler yeniden hatırlanarak dinlenmeye başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ferdi-tayfur-hayatini-kaybetti-1092299845.html

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