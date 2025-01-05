https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/suriyede-yeni-yonetimle-gorusme-sirasinda-cekilen-fotograflarda-yer-alan-baerbockun-goruntusu-1092369447.html

Suriye’de yeni yönetimle görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsü bulanıklaştırıldı

Suriye’de yeni yönetimle görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsü bulanıklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının Şam’da yeni yönetimle yaptıkları görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsünün... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T18:45+0300

2025-01-05T18:45+0300

2025-01-05T18:45+0300

dünya

almanya

almanya dışişleri bakanlığı

annalena baerbock

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

jean-noel barrot

suriye

yönetim

ahmed hüseyin el-şara

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Alman N-tv televizyonu, Suriye’deki yeni yönetim ile Şam’da gerçekleşen görüşmenin ardından yerel medyada yayınlanan fotoğraflarda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un görüntüsünün bulanıklaştırıldığına dikkat çekti.Haberde, “Annalena Baerbock’un Şam ziyaretinin gösterdiği üzere, yeni Suriye liderliğinin yurt dışından etkili politikacılarla iletişimde ciddi sorunlar yaşadığı ortada” ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca HTS-nahe kanalının cuma günü birkaç fotoğraf yayınladığını ve söz konusu fotoğraflarda Fransız mevkidaşı yer alırken, Alman bakanın ise yüzünün gösterilmediği kaydedildi.Baerbock cuma günü Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye’ye habersiz bir ziyarette bulunmuştu. Suriye yeni yönetiminin temsilcileri Baerbock’un elini sıkmamış, ziyaretin ilerleyen saatlerinde Ahmed el-Şara ile yapılan görüşmede de benzer bir durum yaşanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/baerbock-ukrayna-rusya-ile-toprak-konularini-gorusebilir-1091132055.html

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