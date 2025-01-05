https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/suriyede-yeni-yonetimle-gorusme-sirasinda-cekilen-fotograflarda-yer-alan-baerbockun-goruntusu-1092369447.html
Suriye’de yeni yönetimle görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsü bulanıklaştırıldı
Suriye’de yeni yönetimle görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsü bulanıklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının Şam’da yeni yönetimle yaptıkları görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsünün... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T18:45+0300
2025-01-05T18:45+0300
2025-01-05T18:45+0300
dünya
almanya
almanya dışişleri bakanlığı
annalena baerbock
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
jean-noel barrot
suriye
yönetim
ahmed hüseyin el-şara
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Alman N-tv televizyonu, Suriye’deki yeni yönetim ile Şam’da gerçekleşen görüşmenin ardından yerel medyada yayınlanan fotoğraflarda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un görüntüsünün bulanıklaştırıldığına dikkat çekti.Haberde, “Annalena Baerbock’un Şam ziyaretinin gösterdiği üzere, yeni Suriye liderliğinin yurt dışından etkili politikacılarla iletişimde ciddi sorunlar yaşadığı ortada” ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca HTS-nahe kanalının cuma günü birkaç fotoğraf yayınladığını ve söz konusu fotoğraflarda Fransız mevkidaşı yer alırken, Alman bakanın ise yüzünün gösterilmediği kaydedildi.Baerbock cuma günü Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye’ye habersiz bir ziyarette bulunmuştu. Suriye yeni yönetiminin temsilcileri Baerbock’un elini sıkmamış, ziyaretin ilerleyen saatlerinde Ahmed el-Şara ile yapılan görüşmede de benzer bir durum yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/baerbock-ukrayna-rusya-ile-toprak-konularini-gorusebilir-1091132055.html
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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, suriye, yönetim, ahmed hüseyin el-şara, fotoğraf, alman n-tv televizyonu
almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, suriye, yönetim, ahmed hüseyin el-şara, fotoğraf, alman n-tv televizyonu
Suriye’de yeni yönetimle görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsü bulanıklaştırıldı
Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının Şam’da yeni yönetimle yaptıkları görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsünün bulanıklaştırılmış olarak yayınlandığı ortaya çıktı.
Alman N-tv televizyonu, Suriye’deki yeni yönetim ile Şam’da gerçekleşen görüşmenin ardından yerel medyada yayınlanan fotoğraflarda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un görüntüsünün bulanıklaştırıldığına dikkat çekti.
Haberde, “Annalena Baerbock’un Şam ziyaretinin gösterdiği üzere, yeni Suriye liderliğinin yurt dışından etkili politikacılarla iletişimde ciddi sorunlar yaşadığı ortada” ifadelerine yer verildi.
Makalede ayrıca HTS-nahe kanalının cuma günü birkaç fotoğraf yayınladığını ve söz konusu fotoğraflarda Fransız mevkidaşı yer alırken, Alman bakanın ise yüzünün gösterilmediği kaydedildi.
Baerbock cuma günü Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye’ye habersiz bir ziyarette bulunmuştu. Suriye yeni yönetiminin temsilcileri Baerbock’un elini sıkmamış, ziyaretin ilerleyen saatlerinde Ahmed el-Şara ile yapılan görüşmede de benzer bir durum yaşanmıştı.