https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/usakta-bina-yikim-sirasinda-is-makinesinin-uzerine-coktu-operator-enkaz-altinda-1092366612.html

Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında

Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında

Sputnik Türkiye

Uşakta 4 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay sırasında yıkımı yapan iş makinesinin operatörü enkaz altında kalırken kurtarma ekipleri... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T16:46+0300

2025-01-05T16:46+0300

2025-01-05T16:51+0300

türkiye

uşak

enkaz altından

enkaz

yıkım

iş makinesi

kurtarma ekipleri

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Uşak'ta yıkımı yapılan 4 katlı bina iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu makinesinin operatörü enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı. Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.Uşak Belediyesi olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye işhanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki, bu göçük nedeniyle bir iş makinası da altında kalmıştır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/gungorende-enkaz-altinda-kalan-isciye-ulasildi-kentsel-donusum-calismalari-sirasinda-bina-cokmustu-1091037541.html

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uşak, enkaz altından, enkaz, yıkım, iş makinesi, kurtarma ekipleri