https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/usakta-bina-yikim-sirasinda-is-makinesinin-uzerine-coktu-operator-enkaz-altinda-1092366612.html
Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında
Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında
Sputnik Türkiye
Uşakta 4 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay sırasında yıkımı yapan iş makinesinin operatörü enkaz altında kalırken kurtarma ekipleri... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T16:46+0300
2025-01-05T16:46+0300
2025-01-05T16:51+0300
türkiye
uşak
enkaz altından
enkaz
yıkım
iş makinesi
kurtarma ekipleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092367493_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7d8fd016584727c36d61a7e31b3bcb7c.jpg
Uşak'ta yıkımı yapılan 4 katlı bina iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu makinesinin operatörü enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı. Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.Uşak Belediyesi olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye işhanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki, bu göçük nedeniyle bir iş makinası da altında kalmıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/gungorende-enkaz-altinda-kalan-isciye-ulasildi-kentsel-donusum-calismalari-sirasinda-bina-cokmustu-1091037541.html
türkiye
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092367493_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_75b27c32f7c81d45a7690f738ad43617.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uşak, enkaz altından, enkaz, yıkım, iş makinesi, kurtarma ekipleri
uşak, enkaz altından, enkaz, yıkım, iş makinesi, kurtarma ekipleri
Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında
16:46 05.01.2025 (güncellendi: 16:51 05.01.2025)
Uşakta 4 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay sırasında yıkımı yapan iş makinesinin operatörü enkaz altında kalırken kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Uşak'ta yıkımı yapılan 4 katlı bina iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu makinesinin operatörü enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı. Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Uşak Belediyesi olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye işhanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki, bu göçük nedeniyle bir iş makinası da altında kalmıştır" denildi.