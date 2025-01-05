https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/unlu-sut-markasinda-su-cikti-bakanlik-toplatma-karari-aldi-1092369895.html
Ünlü süt markasında su çıktı: Bakanlık toplatma kararı aldı
Ünlü süt markasında su çıktı: Bakanlık toplatma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, zincir marketlerde satılan Birşah markalı sütlerin içinde su bulunduğu ortaya çıktı. Üretici firma... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T19:25+0300
2025-01-05T19:25+0300
2025-01-05T19:25+0300
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Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi kapsamında denetimlerini sürdüren bakanlık, Birşah marka sütlerde su buldu.Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin raporlarına göre, Birşah marka 1 litre yüzde 3.1 yağlı UHT sütlerin üretildiği tesislerde teknik bir hata sonucu süt yerine su dolumu gerçekleşti. Hata tespit edilen sütlerin, insan sağlığına tehdit oluşturmadığı ancak ürünlerin hatalı olduğu gerekçesiyle toplatılacağı açıklandı.'İlk 100 litresine içilebilir su dolumu'Birşah marka sütlerde su çıkması hakkında Danone "Birşah marka 1 litre yüzde 3.1 yağlı UHT süt üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle teknik bir aksaklık yaşanmış ve bu süreçte 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresine içilebilir su dolumu yapılmıştır. Bu ürünler halk sağlığını tehdit edecek bir risk içermemekte olup, tüm satış noktalarından geri çekilmektedir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-yumakli-duyurdu-cig-sut-primi-yilin-son-3-ayi-icin-yuzde-100-artirildi-1089954884.html
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birşah süt, toplatılan süt markası, a101 satılan süt, tahşiş ve taklit listesi süt
birşah süt, toplatılan süt markası, a101 satılan süt, tahşiş ve taklit listesi süt
Ünlü süt markasında su çıktı: Bakanlık toplatma kararı aldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, zincir marketlerde satılan Birşah markalı sütlerin içinde su bulunduğu ortaya çıktı. Üretici firma Danone, bu durumu 'teknik bir aksaklık' olarak nitelendirerek, ilgili parti sütlerin toplatılacağını duyurdu.
Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi kapsamında denetimlerini sürdüren bakanlık, Birşah marka sütlerde su buldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin raporlarına göre, Birşah marka 1 litre yüzde 3.1 yağlı UHT sütlerin üretildiği tesislerde teknik bir hata sonucu süt yerine su dolumu gerçekleşti. Hata tespit edilen sütlerin, insan sağlığına tehdit oluşturmadığı ancak ürünlerin hatalı olduğu gerekçesiyle toplatılacağı açıklandı.
'İlk 100 litresine içilebilir su dolumu'
Birşah marka sütlerde su çıkması hakkında Danone "Birşah marka 1 litre yüzde 3.1 yağlı UHT süt üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle teknik bir aksaklık yaşanmış ve bu süreçte 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresine içilebilir su dolumu yapılmıştır. Bu ürünler halk sağlığını tehdit edecek bir risk içermemekte olup, tüm satış noktalarından geri çekilmektedir" dedi.