https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/unlu-sut-markasinda-su-cikti-bakanlik-toplatma-karari-aldi-1092369895.html

Ünlü süt markasında su çıktı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Ünlü süt markasında su çıktı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, zincir marketlerde satılan Birşah markalı sütlerin içinde su bulunduğu ortaya çıktı. Üretici firma... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T19:25+0300

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türkiye

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tarım ve orman bakanlığı

gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı

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Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi kapsamında denetimlerini sürdüren bakanlık, Birşah marka sütlerde su buldu.Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin raporlarına göre, Birşah marka 1 litre yüzde 3.1 yağlı UHT sütlerin üretildiği tesislerde teknik bir hata sonucu süt yerine su dolumu gerçekleşti. Hata tespit edilen sütlerin, insan sağlığına tehdit oluşturmadığı ancak ürünlerin hatalı olduğu gerekçesiyle toplatılacağı açıklandı.'İlk 100 litresine içilebilir su dolumu'Birşah marka sütlerde su çıkması hakkında Danone "Birşah marka 1 litre yüzde 3.1 yağlı UHT süt üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle teknik bir aksaklık yaşanmış ve bu süreçte 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresine içilebilir su dolumu yapılmıştır. Bu ürünler halk sağlığını tehdit edecek bir risk içermemekte olup, tüm satış noktalarından geri çekilmektedir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-yumakli-duyurdu-cig-sut-primi-yilin-son-3-ayi-icin-yuzde-100-artirildi-1089954884.html

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