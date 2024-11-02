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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiğ süt primi yılın son 3 ayı için yüzde 100 artırıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Çiğ süt primi yılın son 3 ayı için yüzde 100 artırıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasa regülasyonu kapsamında süt alımlarına devam ettiğini belirterek, "Ekim, kasım ve... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T12:15+0300
2024-11-02T12:15+0300
ekonomi
süt
et ve süt kurumu (esk)
ibrahim yumaklı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt prim fiyatının artığını bildirdi. Yumaklı, Elmadağ'ın Yeşildere Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.Yumaklı, tarımsal üretime yönelik desteklerin gelecek yıl 91 milyar liradan yaklaşık 135 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çekerek, desteklerin en efektif şekilde üreticilerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmeleri için kullanılacağını dile getirdi.Türkiye'nin üretim potansiyeli açısından daha gidecek çok yolunun bulunduğu ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:"Bu yeni dönemde daha büyük bir azimle üretimimizi artıracağız inşallah. Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla bir problem oluşmuştu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevimizi yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi. Sene sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki yıl da buna devam edeceğiz. Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, (litre başına) 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonu, piyasadan fazla olan sütlerin Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla toplanması hem de üreticilerimize destek olması açısından 3 ay için süt primi 1 lira olarak uygulanacak."
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süt, et ve süt kurumu (esk), ibrahim yumaklı
süt, et ve süt kurumu (esk), ibrahim yumaklı

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiğ süt primi yılın son 3 ayı için yüzde 100 artırıldı

12:15 02.11.2024
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasa regülasyonu kapsamında süt alımlarına devam ettiğini belirterek, "Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, 1 lira olarak uygulayacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt prim fiyatının artığını bildirdi. Yumaklı, Elmadağ'ın Yeşildere Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.
Yumaklı, tarımsal üretime yönelik desteklerin gelecek yıl 91 milyar liradan yaklaşık 135 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çekerek, desteklerin en efektif şekilde üreticilerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmeleri için kullanılacağını dile getirdi.
Türkiye'nin üretim potansiyeli açısından daha gidecek çok yolunun bulunduğu ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu yeni dönemde daha büyük bir azimle üretimimizi artıracağız inşallah. Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla bir problem oluşmuştu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevimizi yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi. Sene sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki yıl da buna devam edeceğiz. Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, (litre başına) 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonu, piyasadan fazla olan sütlerin Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla toplanması hem de üreticilerimize destek olması açısından 3 ay için süt primi 1 lira olarak uygulanacak."
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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