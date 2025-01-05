https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/universitede-keciler-hakkinda-tez-yazan-genc-simdi-ciftligin-basina-gecti-uretim-yapiyor-1092362399.html

Üniversitede keçiler hakkında tez yazan genç, şimdi çiftliğin başına geçti: Üretim yapıyor

Üniversitede keçiler hakkında tez yazan genç, şimdi çiftliğin başına geçti: Üretim yapıyor

Sputnik Türkiye

Gizem Çimen, Ordu’da kurduğu çiftlikte keçiden büyükbaşa, tavuktan kaz ve ördeğe kadar birçok hayvan yetiştiriyor. Ailesinin desteğiyle doğal üretim yaparak... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T13:45+0300

2025-01-05T13:45+0300

2025-01-05T13:46+0300

yaşam

istanbul

türkiye

çiftlik

üniversite

tez

hayvancılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092362182_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_69b9e9fcb3a9bfd479fcc591d0917a2d.jpg

Ordu’da yaşayan Gizem Çimen, üniversite eğitiminde tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik hazırladığı tezden ilham alarak çiftlik kurdu. Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’ndan mezun olan Çimen, eğitim sürecinde hayvancılık üzerine araştırmalarını derinleştirdi.Yaklaşık 5 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesinin 'Keçi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi' kapsamında destek alan Çimen, bu proje sayesinde 21 keçi sahibi oldu. Anne ve babasının desteğiyle Fatsa ilçesine bağlı Küçükkoç Mahallesi’nde kiraladığı bir arazide çiftlik kuran genç kadın, bugün 30 keçi, 6 büyükbaş hayvan ve çok sayıda tavuk, kaz, hindi ile ördek yetiştiriyor.Soruna çözüm arıyorduÇimen, iki üniversite eğitimi sırasında hazırladığı tezle hayvancılığın yapısal problemlerine çözüm aramaya başladığını belirterek, keçi yetiştiriciliği projesine dahil olmasının ardından ailesiyle doğal ürünler yetiştirmeye odaklandığını söyledi. Doğal yöntemlerle ürettikleri inek sütünden yapılan peynir, tereyağı ve yoğurt ile keçi sütü, tavuk, kaz, hindi ve ördek yumurtalarını satarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Çimen, işin başarısında ailesinin desteğinin önemine vurgu yaptı.“Burada en önemlisi aile çiftliği olması çünkü annem, babam olmasaydı, bu destekleri alsam dahi bu kadar başarılı olamazdım. Arkamda onlar var, asıl işi yürüten onlar,” diyen Çimen, çiftliği büyütmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.'Doğayla iç içe çalışmak keyif veriyor'Gizem Çimen’in babası, 63 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Ahmet Çimen, kızının hayvancılık fikrine ilk günden itibaren destek verdiklerini belirterek, keçilerle başladıkları çiftlik hayatına farklı hayvan türleri eklediklerini söyledi. Ahmet Çimen, “Emekliliğimde kahvede oturmaktansa doğada ailemle çalışmak benim için çok daha anlamlı,” dedi.Anne İlknur Güneş Çimen ise çiftlik hayatının şehirden kopmasını sağladığını belirterek, “19 yıl boyunca İstanbul’dan kopamayacağımı düşünürdüm ama şimdi çarşıya bile inmek istemiyorum. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.Gizem Çimen ve ailesi, emekle kurdukları çiftliklerini büyütmek ve daha fazla üretim yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/universite-mezunlarina-1-milyon-lira-faizsiz-kredi-taksit-ve-basvuru-sartlari-neler-1091435360.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, türkiye, çiftlik, üniversite, tez, hayvancılık