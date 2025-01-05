https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/universitede-keciler-hakkinda-tez-yazan-genc-simdi-ciftligin-basina-gecti-uretim-yapiyor-1092362399.html
Üniversitede keçiler hakkında tez yazan genç, şimdi çiftliğin başına geçti: Üretim yapıyor
Üniversitede keçiler hakkında tez yazan genç, şimdi çiftliğin başına geçti: Üretim yapıyor
Sputnik Türkiye
Gizem Çimen, Ordu’da kurduğu çiftlikte keçiden büyükbaşa, tavuktan kaz ve ördeğe kadar birçok hayvan yetiştiriyor. Ailesinin desteğiyle doğal üretim yaparak... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T13:45+0300
2025-01-05T13:45+0300
2025-01-05T13:46+0300
yaşam
istanbul
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çiftlik
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hayvancılık
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Ordu’da yaşayan Gizem Çimen, üniversite eğitiminde tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik hazırladığı tezden ilham alarak çiftlik kurdu. Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’ndan mezun olan Çimen, eğitim sürecinde hayvancılık üzerine araştırmalarını derinleştirdi.Yaklaşık 5 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesinin 'Keçi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi' kapsamında destek alan Çimen, bu proje sayesinde 21 keçi sahibi oldu. Anne ve babasının desteğiyle Fatsa ilçesine bağlı Küçükkoç Mahallesi’nde kiraladığı bir arazide çiftlik kuran genç kadın, bugün 30 keçi, 6 büyükbaş hayvan ve çok sayıda tavuk, kaz, hindi ile ördek yetiştiriyor.Soruna çözüm arıyorduÇimen, iki üniversite eğitimi sırasında hazırladığı tezle hayvancılığın yapısal problemlerine çözüm aramaya başladığını belirterek, keçi yetiştiriciliği projesine dahil olmasının ardından ailesiyle doğal ürünler yetiştirmeye odaklandığını söyledi. Doğal yöntemlerle ürettikleri inek sütünden yapılan peynir, tereyağı ve yoğurt ile keçi sütü, tavuk, kaz, hindi ve ördek yumurtalarını satarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Çimen, işin başarısında ailesinin desteğinin önemine vurgu yaptı.“Burada en önemlisi aile çiftliği olması çünkü annem, babam olmasaydı, bu destekleri alsam dahi bu kadar başarılı olamazdım. Arkamda onlar var, asıl işi yürüten onlar,” diyen Çimen, çiftliği büyütmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.'Doğayla iç içe çalışmak keyif veriyor'Gizem Çimen’in babası, 63 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Ahmet Çimen, kızının hayvancılık fikrine ilk günden itibaren destek verdiklerini belirterek, keçilerle başladıkları çiftlik hayatına farklı hayvan türleri eklediklerini söyledi. Ahmet Çimen, “Emekliliğimde kahvede oturmaktansa doğada ailemle çalışmak benim için çok daha anlamlı,” dedi.Anne İlknur Güneş Çimen ise çiftlik hayatının şehirden kopmasını sağladığını belirterek, “19 yıl boyunca İstanbul’dan kopamayacağımı düşünürdüm ama şimdi çarşıya bile inmek istemiyorum. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.Gizem Çimen ve ailesi, emekle kurdukları çiftliklerini büyütmek ve daha fazla üretim yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/universite-mezunlarina-1-milyon-lira-faizsiz-kredi-taksit-ve-basvuru-sartlari-neler-1091435360.html
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istanbul, türkiye, çiftlik, üniversite, tez, hayvancılık
Üniversitede keçiler hakkında tez yazan genç, şimdi çiftliğin başına geçti: Üretim yapıyor
13:45 05.01.2025 (güncellendi: 13:46 05.01.2025)
Gizem Çimen, Ordu’da kurduğu çiftlikte keçiden büyükbaşa, tavuktan kaz ve ördeğe kadar birçok hayvan yetiştiriyor. Ailesinin desteğiyle doğal üretim yaparak geçimini sağlayan Çimen, üniversitede üzerine tez yazdığı konusunu kullanarak çiftliğini büyütmeye çalışıyor.
Ordu’da yaşayan Gizem Çimen, üniversite eğitiminde tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına yönelik hazırladığı tezden ilham alarak çiftlik kurdu. Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’ndan mezun olan Çimen, eğitim sürecinde hayvancılık üzerine araştırmalarını derinleştirdi.
Yaklaşık 5 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesinin 'Keçi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi' kapsamında destek alan Çimen, bu proje sayesinde 21 keçi sahibi oldu. Anne ve babasının desteğiyle Fatsa ilçesine bağlı Küçükkoç Mahallesi’nde kiraladığı bir arazide çiftlik kuran genç kadın, bugün 30 keçi, 6 büyükbaş hayvan ve çok sayıda tavuk, kaz, hindi ile ördek yetiştiriyor.
Çimen, iki üniversite eğitimi sırasında hazırladığı tezle hayvancılığın yapısal problemlerine çözüm aramaya başladığını belirterek, keçi yetiştiriciliği projesine dahil olmasının ardından ailesiyle doğal ürünler yetiştirmeye odaklandığını söyledi. Doğal yöntemlerle ürettikleri inek sütünden yapılan peynir, tereyağı ve yoğurt ile keçi sütü, tavuk, kaz, hindi ve ördek yumurtalarını satarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Çimen, işin başarısında ailesinin desteğinin önemine vurgu yaptı.
“Burada en önemlisi aile çiftliği olması çünkü annem, babam olmasaydı, bu destekleri alsam dahi bu kadar başarılı olamazdım. Arkamda onlar var, asıl işi yürüten onlar,” diyen Çimen, çiftliği büyütmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.
'Doğayla iç içe çalışmak keyif veriyor'
Gizem Çimen’in babası, 63 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Ahmet Çimen, kızının hayvancılık fikrine ilk günden itibaren destek verdiklerini belirterek, keçilerle başladıkları çiftlik hayatına farklı hayvan türleri eklediklerini söyledi. Ahmet Çimen, “Emekliliğimde kahvede oturmaktansa doğada ailemle çalışmak benim için çok daha anlamlı,” dedi.
Anne İlknur Güneş Çimen ise çiftlik hayatının şehirden kopmasını sağladığını belirterek, “19 yıl boyunca İstanbul’dan kopamayacağımı düşünürdüm ama şimdi çarşıya bile inmek istemiyorum. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.
Gizem Çimen ve ailesi, emekle kurdukları çiftliklerini büyütmek ve daha fazla üretim yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.