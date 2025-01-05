https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ukrayna-rusyaya-61-ihayla-saldirdi-1092358116.html

Ukrayna, Rusya'ya 61 İHA'yla saldırdı

Ukrayna, Rusya'ya 61 İHA'yla saldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarına yönelik saldırılarına hedef gözetmeksizin devam eden Ukrayna ordusu, 5 Rus bölgesine gece saatlerinde saldırı girişiminde bulundu. 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T10:08+0300

2025-01-05T10:08+0300

2025-01-05T10:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

taganrog

belgorod

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

bryansk

voronej

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089833947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f3fa84cd70d91ac9c693849b9cd068c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde gönderdiği 61 İHA'nın Rusya toprakları üzerinde imha edildiğini duyurdu.Bakanlık, Rostov Bölgesi'nde 37, Bryansk Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi.Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuriy Slyusar, Taganrog, Millerovskiy, Tarasovskiy ve Belokalitvinskiy semtlerinde İHA saldırılarının püskürtüldüğünü bildirdi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kaydeden Slyusar, ancak Taganrog'da ve Neklinovskiy semtinin Novobessergenovka köyünde birkaç evin camlarının kırıldığını, duvarlar ve çatılarda tahribat oluştuğunu ve bazı arabaların hasar gördüğünü belirtti.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/libyadan-suriyeye-34-ton-insani-yardim--1092357828.html

ukrayna

taganrog

belgorod

bryansk

voronej

voronezh

rostov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, taganrog, belgorod, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, voronej, voronezh, yuriy slyusar, rostov