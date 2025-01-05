Ukrayna, Rusya'ya 61 İHA'yla saldırdı
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Rusya topraklarına yönelik saldırılarına hedef gözetmeksizin devam eden Ukrayna ordusu, 5 Rus bölgesine gece saatlerinde saldırı girişiminde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde gönderdiği 61 İHA'nın Rusya toprakları üzerinde imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık, Rostov Bölgesi'nde 37, Bryansk Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi.
Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuriy Slyusar, Taganrog, Millerovskiy, Tarasovskiy ve Belokalitvinskiy semtlerinde İHA saldırılarının püskürtüldüğünü bildirdi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kaydeden Slyusar, ancak Taganrog'da ve Neklinovskiy semtinin Novobessergenovka köyünde birkaç evin camlarının kırıldığını, duvarlar ve çatılarda tahribat oluştuğunu ve bazı arabaların hasar gördüğünü belirtti.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Bakanlık, Rostov Bölgesi'nde 37, Bryansk Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi.
Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuriy Slyusar, Taganrog, Millerovskiy, Tarasovskiy ve Belokalitvinskiy semtlerinde İHA saldırılarının püskürtüldüğünü bildirdi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kaydeden Slyusar, ancak Taganrog'da ve Neklinovskiy semtinin Novobessergenovka köyünde birkaç evin camlarının kırıldığını, duvarlar ve çatılarda tahribat oluştuğunu ve bazı arabaların hasar gördüğünü belirtti.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.