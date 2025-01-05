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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ukrayna-rusyaya-61-ihayla-saldirdi-1092358116.html
Ukrayna, Rusya'ya 61 İHA'yla saldırdı
Ukrayna, Rusya'ya 61 İHA'yla saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarına yönelik saldırılarına hedef gözetmeksizin devam eden Ukrayna ordusu, 5 Rus bölgesine gece saatlerinde saldırı girişiminde bulundu. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T10:08+0300
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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bryansk
voronej
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde gönderdiği 61 İHA'nın Rusya toprakları üzerinde imha edildiğini duyurdu.Bakanlık, Rostov Bölgesi'nde 37, Bryansk Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi.Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuriy Slyusar, Taganrog, Millerovskiy, Tarasovskiy ve Belokalitvinskiy semtlerinde İHA saldırılarının püskürtüldüğünü bildirdi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kaydeden Slyusar, ancak Taganrog'da ve Neklinovskiy semtinin Novobessergenovka köyünde birkaç evin camlarının kırıldığını, duvarlar ve çatılarda tahribat oluştuğunu ve bazı arabaların hasar gördüğünü belirtti.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/libyadan-suriyeye-34-ton-insani-yardim--1092357828.html
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ukrayna, taganrog, belgorod, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, voronej, voronezh, yuriy slyusar, rostov
ukrayna, taganrog, belgorod, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk, voronej, voronezh, yuriy slyusar, rostov

Ukrayna, Rusya'ya 61 İHA'yla saldırdı

10:08 05.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya topraklarına yönelik saldırılarına hedef gözetmeksizin devam eden Ukrayna ordusu, 5 Rus bölgesine gece saatlerinde saldırı girişiminde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde gönderdiği 61 İHA'nın Rusya toprakları üzerinde imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Rostov Bölgesi'nde 37, Bryansk Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1'er İHA'nın vurulduğunu bildirdi.

Rostov Bölgesi Vali Vekili Yuriy Slyusar, Taganrog, Millerovskiy, Tarasovskiy ve Belokalitvinskiy semtlerinde İHA saldırılarının püskürtüldüğünü bildirdi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kaydeden Slyusar, ancak Taganrog'da ve Neklinovskiy semtinin Novobessergenovka köyünde birkaç evin camlarının kırıldığını, duvarlar ve çatılarda tahribat oluştuğunu ve bazı arabaların hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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