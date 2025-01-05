https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/libyadan-suriyeye-34-ton-insani-yardim--1092357828.html
Libya'dan Suriye'ye 34 ton insanı yardım
Libya'dan Suriye'ye 34 ton insanı yardım
Sputnik Türkiye
Libya, Suriye'ye 34 ton insanı yardım gönderdi. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T09:46+0300
2025-01-05T09:46+0300
2025-01-05T09:46+0300
dünya
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libya
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Libya’nın Misrata kentinden Suriye’ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderildi. Misrata Belediyesinin açıklamasına göre, Misrata Havalimanı’ndan havalanan uçakta Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden oluşan bir heyet yer aldı.Suriye’nin Şam Havalimanı’nda insani yardım uçağı ve beraberindeki Libya heyetini, Suriye Kızılayı ile Libya’nın Şam Büyükelçiliği yetkilileri karşıladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/biden-george-soros-dahil-19-kisiye-devlet-nisani-verdi-ulkemiz-uzerinde-inanilmaz-guzel-bir-iz-1092355058.html
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libya temsilciler meclisi, libya, suriye, suriye hükümeti, şam, heyet tahrir şam
libya temsilciler meclisi, libya, suriye, suriye hükümeti, şam, heyet tahrir şam
Libya'dan Suriye'ye 34 ton insanı yardım
Libya, Suriye'ye 34 ton insanı yardım gönderdi.
Libya’nın Misrata kentinden Suriye’ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderildi. Misrata Belediyesinin açıklamasına göre, Misrata Havalimanı’ndan havalanan uçakta Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden oluşan bir heyet yer aldı.
Suriye’nin Şam Havalimanı’nda insani yardım uçağı ve beraberindeki Libya heyetini, Suriye Kızılayı ile Libya’nın Şam Büyükelçiliği yetkilileri karşıladı.