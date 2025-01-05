Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait MiG-29 savaş uçağını vurdu.



Ukrayna ordusu, Rus Tsentr (Merkez) askeri grubunun sorumluluk alanında 2 Leopard tankı ile 410 militanını kaybetti.



Zapad (Batı) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde Ukrayna tarafının kayıpları 450 asker olarak kaydedildi.



Rusya'nın Yug (Güney) askeri grubu, 230 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.



Ukrayna kuvvetleri, Vostok (Doğu) askeri grubunun sorumluluk alanında 150'ye yakın askerini kaybetti.



Sever (Kuzey) ve Dinyeper askeri gruplarının faaliyetleri sonucunda da 120 düşman askeri öldürüldü.



Son 24 saat içinde öldürülen Ukraynalı askerlerin toplam sayısı 1360 olarak kaydedildi.



Rus birlikler, askeri hava üslerindeki altyapı tesislerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 137 bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.



Rus hava araçları, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 1 HIMARS roketi ile 174 İHA'yı da yok etti.