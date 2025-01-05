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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ukrayna-ordusu-1-rus-gazeteci-daha-oldurdu-rus-disislerinden-unescoya-cagri-1092359872.html
Ukrayna ordusu 1 Rus gazeteci daha öldürdü: Rus Dışişleri'nden UNESCO'ya çağrı
Ukrayna ordusu 1 Rus gazeteci daha öldürdü: Rus Dışişleri'nden UNESCO'ya çağrı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 1 Rus gazetecinin ölümüne ve 5 Rus gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırısına Rusya Dışişleri... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T11:55+0300
2025-01-05T11:55+0300
ukrayna krizi
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audrey azoulay
ukrayna
kiev
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rusya dışişleri bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donetsk
gazeteci
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yazılı açıklama yapan Sözcü Mariya Zaharova, UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna'nın gazetecileri hedef alan saldırısına gereken tepkiyi göstermelerini beklediklerini vurguladı.Zaharova, "1 Rus savaş muhabirinin daha vahşice öldürülmesine (UNESCO Genel Direktörü) Audrey Azoulay'dan, kendisine verilen yetki uyarınca gereken tepkinin verilmesini talep ediyoruz. Bununla beraber diğer tüm insan hakları örgütleri ve yapılarından da bu vahşeti aynı düzeyde güçlü bir şekilde kınamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, UNESCO ve AGİT gibi kuruluşların Ukrayna'nın işlediği suçları bilinçli olarak görmezden gelmesi nedeniyle Kiev rejiminde eylemlerinin tamamen cezasız kaldığı yönünde bir algı oluştuğuna dikkat çeken Zaharova, "Anlamsız bahanelerin ve klişe ifadelerin arkasına saklanma girişimleri, yetkili makamların bu olaya yeterli tepkiyi verdiği şeklinde değerlendirilemez. İnsan haklarını savunan uluslararası bürokratların bu cinayetlerin faillerini doğrudan belirtmesi gereklidir" diye vurguladı.Rus Dışişleri Sözcüsü, Donetsk'te Rus gazetecilere karşı işlenen suçun sorumlularının hak ettikleri cezayı kaçınılmaz bir şekilde çekeceklerinin de altını çizdi.Saldırıda, İzvestiya gazetesi için çalışan muhabir Aleksandr Martemyanov yaşamını yitirmişti. RIA Novosti muhabirleri Maksim Romanenko ve Mihail Kevhiyev dahil 5 gazeteci daha yaralanmıştı.Olaydan sıyrıklar alarak kurtulmayı başaran Romanenko, Ukrayna ordusunun cephe hattından uzakta bulunan sivil aracı bilerek hedef aldığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ukrayna-rusyaya-61-ihayla-saldirdi-1092358116.html
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haberler, audrey azoulay, ukrayna, kiev, unesco, rusya dışişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, gazeteci, gazeteci cinayeti, öldürülen gazeteci, gazeteci ölümü, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mariya zaharova
haberler, audrey azoulay, ukrayna, kiev, unesco, rusya dışişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, gazeteci, gazeteci cinayeti, öldürülen gazeteci, gazeteci ölümü, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), mariya zaharova

Ukrayna ordusu 1 Rus gazeteci daha öldürdü: Rus Dışişleri'nden UNESCO'ya çağrı

11:55 05.01.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinMaria Zakharova, spokeswoman for the Russian foreign ministry, at the panel discussion The Multiplicity of Truth: How to Win the Information War? at the 7th Eastern Economic Forum in Vladivostok
Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian foreign ministry, at the panel discussion The Multiplicity of Truth: How to Win the Information War? at the 7th Eastern Economic Forum in Vladivostok - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 1 Rus gazetecinin ölümüne ve 5 Rus gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırısına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yazılı açıklama yapan Sözcü Mariya Zaharova, UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna'nın gazetecileri hedef alan saldırısına gereken tepkiyi göstermelerini beklediklerini vurguladı.

Zaharova, "1 Rus savaş muhabirinin daha vahşice öldürülmesine (UNESCO Genel Direktörü) Audrey Azoulay'dan, kendisine verilen yetki uyarınca gereken tepkinin verilmesini talep ediyoruz. Bununla beraber diğer tüm insan hakları örgütleri ve yapılarından da bu vahşeti aynı düzeyde güçlü bir şekilde kınamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, UNESCO ve AGİT gibi kuruluşların Ukrayna'nın işlediği suçları bilinçli olarak görmezden gelmesi nedeniyle Kiev rejiminde eylemlerinin tamamen cezasız kaldığı yönünde bir algı oluştuğuna dikkat çeken Zaharova, "Anlamsız bahanelerin ve klişe ifadelerin arkasına saklanma girişimleri, yetkili makamların bu olaya yeterli tepkiyi verdiği şeklinde değerlendirilemez. İnsan haklarını savunan uluslararası bürokratların bu cinayetlerin faillerini doğrudan belirtmesi gereklidir" diye vurguladı.

Rus Dışişleri Sözcüsü, Donetsk'te Rus gazetecilere karşı işlenen suçun sorumlularının hak ettikleri cezayı kaçınılmaz bir şekilde çekeceklerinin de altını çizdi.

Saldırıda, İzvestiya gazetesi için çalışan muhabir Aleksandr Martemyanov yaşamını yitirmişti. RIA Novosti muhabirleri Maksim Romanenko ve Mihail Kevhiyev dahil 5 gazeteci daha yaralanmıştı.

Olaydan sıyrıklar alarak kurtulmayı başaran Romanenko, Ukrayna ordusunun cephe hattından uzakta bulunan sivil aracı bilerek hedef aldığını kaydetmişti.
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
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Ukrayna, Rusya'ya 61 İHA'yla saldırdı
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