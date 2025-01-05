Ukrayna ordusu 1 Rus gazeteci daha öldürdü: Rus Dışişleri'nden UNESCO'ya çağrı
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinMaria Zakharova, spokeswoman for the Russian foreign ministry, at the panel discussion The Multiplicity of Truth: How to Win the Information War? at the 7th Eastern Economic Forum in Vladivostok
© Sputnik / Grigory Sysoev/
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Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 1 Rus gazetecinin ölümüne ve 5 Rus gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırısına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yazılı açıklama yapan Sözcü Mariya Zaharova, UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlardan Ukrayna'nın gazetecileri hedef alan saldırısına gereken tepkiyi göstermelerini beklediklerini vurguladı.
Zaharova, "1 Rus savaş muhabirinin daha vahşice öldürülmesine (UNESCO Genel Direktörü) Audrey Azoulay'dan, kendisine verilen yetki uyarınca gereken tepkinin verilmesini talep ediyoruz. Bununla beraber diğer tüm insan hakları örgütleri ve yapılarından da bu vahşeti aynı düzeyde güçlü bir şekilde kınamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, UNESCO ve AGİT gibi kuruluşların Ukrayna'nın işlediği suçları bilinçli olarak görmezden gelmesi nedeniyle Kiev rejiminde eylemlerinin tamamen cezasız kaldığı yönünde bir algı oluştuğuna dikkat çeken Zaharova, "Anlamsız bahanelerin ve klişe ifadelerin arkasına saklanma girişimleri, yetkili makamların bu olaya yeterli tepkiyi verdiği şeklinde değerlendirilemez. İnsan haklarını savunan uluslararası bürokratların bu cinayetlerin faillerini doğrudan belirtmesi gereklidir" diye vurguladı.
Rus Dışişleri Sözcüsü, Donetsk'te Rus gazetecilere karşı işlenen suçun sorumlularının hak ettikleri cezayı kaçınılmaz bir şekilde çekeceklerinin de altını çizdi.
Saldırıda, İzvestiya gazetesi için çalışan muhabir Aleksandr Martemyanov yaşamını yitirmişti. RIA Novosti muhabirleri Maksim Romanenko ve Mihail Kevhiyev dahil 5 gazeteci daha yaralanmıştı.
Olaydan sıyrıklar alarak kurtulmayı başaran Romanenko, Ukrayna ordusunun cephe hattından uzakta bulunan sivil aracı bilerek hedef aldığını kaydetmişti.
Zaharova, "1 Rus savaş muhabirinin daha vahşice öldürülmesine (UNESCO Genel Direktörü) Audrey Azoulay'dan, kendisine verilen yetki uyarınca gereken tepkinin verilmesini talep ediyoruz. Bununla beraber diğer tüm insan hakları örgütleri ve yapılarından da bu vahşeti aynı düzeyde güçlü bir şekilde kınamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, UNESCO ve AGİT gibi kuruluşların Ukrayna'nın işlediği suçları bilinçli olarak görmezden gelmesi nedeniyle Kiev rejiminde eylemlerinin tamamen cezasız kaldığı yönünde bir algı oluştuğuna dikkat çeken Zaharova, "Anlamsız bahanelerin ve klişe ifadelerin arkasına saklanma girişimleri, yetkili makamların bu olaya yeterli tepkiyi verdiği şeklinde değerlendirilemez. İnsan haklarını savunan uluslararası bürokratların bu cinayetlerin faillerini doğrudan belirtmesi gereklidir" diye vurguladı.
Rus Dışişleri Sözcüsü, Donetsk'te Rus gazetecilere karşı işlenen suçun sorumlularının hak ettikleri cezayı kaçınılmaz bir şekilde çekeceklerinin de altını çizdi.
Saldırıda, İzvestiya gazetesi için çalışan muhabir Aleksandr Martemyanov yaşamını yitirmişti. RIA Novosti muhabirleri Maksim Romanenko ve Mihail Kevhiyev dahil 5 gazeteci daha yaralanmıştı.
Olaydan sıyrıklar alarak kurtulmayı başaran Romanenko, Ukrayna ordusunun cephe hattından uzakta bulunan sivil aracı bilerek hedef aldığını kaydetmişti.