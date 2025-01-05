https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/tanju-ozcandan-suriyeliler-itirafi-ruhsatlarini-hukuksuz-bir-sekilde-iptal-ettim-1092361501.html
Tanju Özcan'dan Suriyeliler itirafı: Ruhsatlarını hukuksuz bir şekilde iptal ettim
Tanju Özcan'dan Suriyeliler itirafı: Ruhsatlarını hukuksuz bir şekilde iptal ettim
Sputnik Türkiye
Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T13:24+0300
2025-01-05T13:24+0300
2025-01-05T13:28+0300
yaşam
fatih altaylı
tanju özcan
bolu
ruhsat iptali
suriyeliler
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Fatih Altaylı'nın youtube kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ilginç bir itiraf geldi. Kentte yaşayan Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını' belirten Özcan "Ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim" dedi. Özcan program sonrası kendi sosyal medya hesabından program için "Sayın Fatih Altaylı ile dün yaptığımız program oldukça ilginç olmuş" ifadelerini kullandı. Özcan programda konuyla ilgili "Tabelaları bir gecede kaldırdım. Ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi. Fatih Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu sizce?" sorusuna ise Bolu Belediye Başkanı Özcan "Hukuksuzdu. Hukuksuzluğu idari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama tabi o siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zaman oluyor" ifadeleriyle cevap verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-alkolu-biraktigini-acikladi-1091405082.html
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fatih altaylı, tanju özcan, bolu, ruhsat iptali, suriyeliler
fatih altaylı, tanju özcan, bolu, ruhsat iptali, suriyeliler
Tanju Özcan'dan Suriyeliler itirafı: Ruhsatlarını hukuksuz bir şekilde iptal ettim
13:24 05.01.2025 (güncellendi: 13:28 05.01.2025)
Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını, ruhsatlarını da hukuksuz' bir şekilde iptal ettiğini açıkladı.
Fatih Altaylı'nın youtube kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ilginç bir itiraf geldi. Kentte yaşayan Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını' belirten Özcan "Ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim" dedi. Özcan program sonrası kendi sosyal medya hesabından program için "Sayın Fatih Altaylı ile dün yaptığımız program oldukça ilginç olmuş" ifadelerini kullandı.
Özcan programda konuyla ilgili "Tabelaları bir gecede kaldırdım. Ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi.
Fatih Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu sizce?" sorusuna ise Bolu Belediye Başkanı Özcan "Hukuksuzdu. Hukuksuzluğu idari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama tabi o siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zaman oluyor" ifadeleriyle cevap verdi.