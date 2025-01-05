https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/tanju-ozcandan-suriyeliler-itirafi-ruhsatlarini-hukuksuz-bir-sekilde-iptal-ettim-1092361501.html

Tanju Özcan'dan Suriyeliler itirafı: Ruhsatlarını hukuksuz bir şekilde iptal ettim

Tanju Özcan'dan Suriyeliler itirafı: Ruhsatlarını hukuksuz bir şekilde iptal ettim

Sputnik Türkiye

Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T13:24+0300

2025-01-05T13:24+0300

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yaşam

fatih altaylı

tanju özcan

bolu

ruhsat iptali

suriyeliler

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Fatih Altaylı'nın youtube kanalına röportaj veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ilginç bir itiraf geldi. Kentte yaşayan Suriyeli esnafın Arapça tabelalarını 'bir gecede kaldırdığını' belirten Özcan "Ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim" dedi. Özcan program sonrası kendi sosyal medya hesabından program için "Sayın Fatih Altaylı ile dün yaptığımız program oldukça ilginç olmuş" ifadelerini kullandı. Özcan programda konuyla ilgili "Tabelaları bir gecede kaldırdım. Ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi. Fatih Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu sizce?" sorusuna ise Bolu Belediye Başkanı Özcan "Hukuksuzdu. Hukuksuzluğu idari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama tabi o siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zaman oluyor" ifadeleriyle cevap verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-alkolu-biraktigini-acikladi-1091405082.html

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fatih altaylı, tanju özcan, bolu, ruhsat iptali, suriyeliler