https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/survivor-2025e-veda-eden-ilk-yarismaci-kubra-avci-oldu-1092361039.html

Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu

Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu

Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2025'in ilk haftasında Gönüllüler takımının dört kadın yarışmacısı olan Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girdi. Final... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T13:49+0300

2025-01-05T13:49+0300

2025-01-05T13:49+0300

yaşam

survivor

survivor all star

kübra avcı

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Survivor All Star 2025 ilk bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar yarışmaya damga vurdu. Yarışmanın ilk haftasında Gönüllüler takımının dört kadın yarışmacısı olan Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girdi. İlk düellolarda Tuğba ve Dilşah galip gelerek potadan çıktı ancak Kübra ve Göksu arasındaki final düellosunda, Kübra 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu, skoru 4-4 yaparak potadan çıktı. Survivor 2025'in ilk haftasında elenen yarışmacı Kübra Avcı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/survivor-all-star-2025te-ilk-eleme-adayi-belli-oldu-bir-yarismaci-fenalasarak-yere-yigildi-1092264656.html

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survivor, survivor all star, kübra avcı