https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/survivor-2025e-veda-eden-ilk-yarismaci-kubra-avci-oldu-1092361039.html
Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu
Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025'in ilk haftasında Gönüllüler takımının dört kadın yarışmacısı olan Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girdi. Final... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T13:49+0300
2025-01-05T13:49+0300
2025-01-05T13:49+0300
yaşam
survivor
survivor all star
kübra avcı
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Survivor All Star 2025 ilk bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar yarışmaya damga vurdu. Yarışmanın ilk haftasında Gönüllüler takımının dört kadın yarışmacısı olan Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girdi. İlk düellolarda Tuğba ve Dilşah galip gelerek potadan çıktı ancak Kübra ve Göksu arasındaki final düellosunda, Kübra 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu, skoru 4-4 yaparak potadan çıktı. Survivor 2025'in ilk haftasında elenen yarışmacı Kübra Avcı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/survivor-all-star-2025te-ilk-eleme-adayi-belli-oldu-bir-yarismaci-fenalasarak-yere-yigildi-1092264656.html
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survivor, survivor all star, kübra avcı
survivor, survivor all star, kübra avcı
Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu
Survivor All Star 2025'in ilk haftasında Gönüllüler takımının dört kadın yarışmacısı olan Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girdi. Final düellosunda, Kübra 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu, skoru 4-4 yaparak potadan çıktı. Kübra Avcı, yarışmadan ilk
Survivor All Star 2025 ilk bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar yarışmaya damga vurdu. Yarışmanın ilk haftasında Gönüllüler takımının dört kadın yarışmacısı olan Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girdi.
İlk düellolarda Tuğba ve Dilşah galip gelerek potadan çıktı ancak Kübra ve Göksu arasındaki final düellosunda, Kübra 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu, skoru 4-4 yaparak potadan çıktı. Survivor 2025'in ilk haftasında elenen yarışmacı Kübra Avcı oldu.