https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/baerbock-ukrayna-rusya-ile-toprak-konularini-gorusebilir-1091132055.html

Baerbock: Ukrayna Rusya ile toprak konularını görüşebilir

Baerbock: Ukrayna Rusya ile toprak konularını görüşebilir

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın Rusya ile olası müzakerelerde masaya hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini ifade etti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T23:39+0300

2024-12-03T23:39+0300

2024-12-03T23:38+0300

ukrayna krizi

bloomberg

annalena baerbock

ukrayna

rusya

müzakere

barış anlaşması

toprak

vladimir zelenskiy

sky news

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Bloomberg’in aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya ile savaşta müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini ve barış anlaşmasına varmak için toprak konularını görüşebileceğini söyledi.Baerbock, “Barış için çeşitli unsurlar söz konusu: Siyasi ve maddi güvenlik garantileri, NATO üyeliği, ateşkesi korumak için uluslararası varlık, askeri birliklerin geri çekilmesi, toprak meseleleri, yeniden yapılanma, yaptırımların çözülmesi” ifadelerini kullandı.Baerbock, Ukrayna’nın müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini vurguladı.Zelenskiy daha önce Sky News'e verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın ‘sıcak safhasını’ durdurmanın Kiev kontrolündeki toprakları ‘NATO şemsiyesi’ altına almakla mümkün olabileceğini söylemişti.Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘karşı tarafın’ geri dönüşü olmayan ve Rusya için kabul edilebilir adımları kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını, Moskova’nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu belirten Rus lider, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin özel askeri harekatın başlamasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-senator-puskov-abd-ukraynayi-koruma-yukumlulugunu-ustlenmek-istemiyor-1091128046.html

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