https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/baerbock-ukrayna-rusya-ile-toprak-konularini-gorusebilir-1091132055.html
Baerbock: Ukrayna Rusya ile toprak konularını görüşebilir
Baerbock: Ukrayna Rusya ile toprak konularını görüşebilir
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın Rusya ile olası müzakerelerde masaya hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini ifade etti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T23:39+0300
2024-12-03T23:39+0300
2024-12-03T23:38+0300
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Bloomberg’in aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya ile savaşta müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini ve barış anlaşmasına varmak için toprak konularını görüşebileceğini söyledi.Baerbock, “Barış için çeşitli unsurlar söz konusu: Siyasi ve maddi güvenlik garantileri, NATO üyeliği, ateşkesi korumak için uluslararası varlık, askeri birliklerin geri çekilmesi, toprak meseleleri, yeniden yapılanma, yaptırımların çözülmesi” ifadelerini kullandı.Baerbock, Ukrayna’nın müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini vurguladı.Zelenskiy daha önce Sky News'e verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın ‘sıcak safhasını’ durdurmanın Kiev kontrolündeki toprakları ‘NATO şemsiyesi’ altına almakla mümkün olabileceğini söylemişti.Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘karşı tarafın’ geri dönüşü olmayan ve Rusya için kabul edilebilir adımları kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını, Moskova’nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu belirten Rus lider, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin özel askeri harekatın başlamasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-senator-puskov-abd-ukraynayi-koruma-yukumlulugunu-ustlenmek-istemiyor-1091128046.html
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bloomberg, annalena baerbock, ukrayna, rusya, müzakere, barış anlaşması, toprak, vladimir zelenskiy, sky news, nato, vladimir putin, özel askeri harekat
bloomberg, annalena baerbock, ukrayna, rusya, müzakere, barış anlaşması, toprak, vladimir zelenskiy, sky news, nato, vladimir putin, özel askeri harekat
Baerbock: Ukrayna Rusya ile toprak konularını görüşebilir
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın Rusya ile olası müzakerelerde masaya hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini ifade etti.
Bloomberg’in aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya ile savaşta müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini ve barış anlaşmasına varmak için toprak konularını görüşebileceğini söyledi.
Baerbock, “Barış için çeşitli unsurlar söz konusu: Siyasi ve maddi güvenlik garantileri, NATO üyeliği, ateşkesi korumak için uluslararası varlık, askeri birliklerin geri çekilmesi, toprak meseleleri, yeniden yapılanma, yaptırımların çözülmesi” ifadelerini kullandı.
Baerbock, Ukrayna’nın müzakere masasına hangi hedeflerle oturacağına kendisinin karar vereceğini vurguladı.
Zelenskiy daha önce Sky News'e verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın ‘sıcak safhasını’ durdurmanın Kiev kontrolündeki toprakları ‘NATO şemsiyesi’ altına almakla mümkün olabileceğini söylemişti.
Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘karşı tarafın’ geri dönüşü olmayan ve Rusya için kabul edilebilir adımları kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını, Moskova’nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu belirten Rus lider, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin özel askeri harekatın başlamasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı