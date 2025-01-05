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Sırp yıldız Spurs’u yıktı geçti: Jokic’ten 46 sayı
Sırp yıldız Spurs’u yıktı geçti: Jokic’ten 46 sayı
Sputnik Türkiye
Denver Nuggets, Jokic’in 46 sayılık performansıyla San Antonio Spurs’ü uzatmada 122-111 mağlup etti. Adem Bona ise 76ers’ın Nets karşısındaki 123-94’lük... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T11:40+0300
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spor
abd
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, San Antonio Spurs’ü uzatmaya giden maçta 122-111 mağlup etti. Nuggets’ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçın yıldızı oldu ve takımını 20. galibiyetine taşıdı.Batı Konferansı 4’üncüsü olan Nuggets’ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt, Jamal Murray ise 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Spurs’te Harrison Barnes 22 sayı, Victor Wembanyama ise 20 sayı, 23 ribauntluk performans sergilese de bu katkılar, takımlarının sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.Adem Bona’dan 6 sayılık katkıMilli oyuncu Adem Bona’nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets’i 123-94 yenerek sezonun 14. galibiyetini aldı. 76ers’ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle etkili bir performans sergilerken, Tyrese Maxey de 18 sayı ve 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Adem Bona, yaklaşık 7 dakika süre aldığı maçta 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blok üretti.Brooklyn Nets’te ise Ziaire Williams 19, Tyrese Martin ise 16 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar sezonun 22. mağlubiyetini önlemeye yetmedi.NBA’de gecenin sonuçlarıBrooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 94-123Indiana Pacers-Phoenix Suns: 126-108Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 119-105San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-122 (Uzatmada)Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 102-105Miami Heat-Utah Jazz: 100-136Chicago Bulls-New York Knicks: 139-126Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 121-113Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 131-105
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abd, san antonio, denver nuggets, nba, basketbol
abd, san antonio, denver nuggets, nba, basketbol

Sırp yıldız Spurs’u yıktı geçti: Jokic’ten 46 sayı

11:40 05.01.2025 (güncellendi: 11:41 05.01.2025)
© AP Photo / David ZalubowskiNikola Jokic
Nikola Jokic - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / David Zalubowski
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Denver Nuggets, Jokic’in 46 sayılık performansıyla San Antonio Spurs’ü uzatmada 122-111 mağlup etti. Adem Bona ise 76ers’ın Nets karşısındaki 123-94’lük galibiyetine 6 sayıyla katkı sağladı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, San Antonio Spurs’ü uzatmaya giden maçta 122-111 mağlup etti. Nuggets’ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçın yıldızı oldu ve takımını 20. galibiyetine taşıdı.
Batı Konferansı 4’üncüsü olan Nuggets’ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt, Jamal Murray ise 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Spurs’te Harrison Barnes 22 sayı, Victor Wembanyama ise 20 sayı, 23 ribauntluk performans sergilese de bu katkılar, takımlarının sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.
Adem Bona’dan 6 sayılık katkı
Milli oyuncu Adem Bona’nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets’i 123-94 yenerek sezonun 14. galibiyetini aldı. 76ers’ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle etkili bir performans sergilerken, Tyrese Maxey de 18 sayı ve 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Adem Bona, yaklaşık 7 dakika süre aldığı maçta 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blok üretti.
Brooklyn Nets’te ise Ziaire Williams 19, Tyrese Martin ise 16 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar sezonun 22. mağlubiyetini önlemeye yetmedi.
NBA’de gecenin sonuçları
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 94-123
Indiana Pacers-Phoenix Suns: 126-108
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 119-105
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-122 (Uzatmada)
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 102-105
Miami Heat-Utah Jazz: 100-136
Chicago Bulls-New York Knicks: 139-126
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 121-113
Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 131-105
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