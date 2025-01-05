https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/sirp-yildiz-spursu-yikti-gecti-jokicten-46-sayi-1092359453.html

Sırp yıldız Spurs’u yıktı geçti: Jokic’ten 46 sayı

Sırp yıldız Spurs’u yıktı geçti: Jokic’ten 46 sayı

Sputnik Türkiye

Denver Nuggets, Jokic’in 46 sayılık performansıyla San Antonio Spurs’ü uzatmada 122-111 mağlup etti. Adem Bona ise 76ers’ın Nets karşısındaki 123-94’lük... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T11:40+0300

2025-01-05T11:40+0300

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, San Antonio Spurs’ü uzatmaya giden maçta 122-111 mağlup etti. Nuggets’ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçın yıldızı oldu ve takımını 20. galibiyetine taşıdı.Batı Konferansı 4’üncüsü olan Nuggets’ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt, Jamal Murray ise 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Spurs’te Harrison Barnes 22 sayı, Victor Wembanyama ise 20 sayı, 23 ribauntluk performans sergilese de bu katkılar, takımlarının sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.Adem Bona’dan 6 sayılık katkıMilli oyuncu Adem Bona’nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets’i 123-94 yenerek sezonun 14. galibiyetini aldı. 76ers’ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle etkili bir performans sergilerken, Tyrese Maxey de 18 sayı ve 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Adem Bona, yaklaşık 7 dakika süre aldığı maçta 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blok üretti.Brooklyn Nets’te ise Ziaire Williams 19, Tyrese Martin ise 16 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar sezonun 22. mağlubiyetini önlemeye yetmedi.NBA’de gecenin sonuçlarıBrooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 94-123Indiana Pacers-Phoenix Suns: 126-108Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 119-105San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-122 (Uzatmada)Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 102-105Miami Heat-Utah Jazz: 100-136Chicago Bulls-New York Knicks: 139-126Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 121-113Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 131-105

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