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Fenerbahçe'den Göztepe maçı sonrası yabancı hakem çıkışı: 'Bu hakemlerle oynanan ligin güvenirliği ve adaleti yoktur'
Fenerbahçe'den Göztepe maçı sonrası yabancı hakem çıkışı: 'Bu hakemlerle oynanan ligin güvenirliği ve adaleti yoktur'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den Galatasaray - Göztepe maçında yaşananlar ardından yabancı hakem çağrııs geldi. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçındaki hakem kararlarına yönelik tepkisini bir açıklamayla dile getirdi.Burak Kızılhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
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fenerbahçe, galatasaray sk, göztepe, hakem, yabancı hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, burak kızılhan
fenerbahçe, galatasaray sk, göztepe, hakem, yabancı hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, burak kızılhan

Fenerbahçe'den Göztepe maçı sonrası yabancı hakem çıkışı: 'Bu hakemlerle oynanan ligin güvenirliği ve adaleti yoktur'

06:29 05.01.2025 (güncellendi: 07:30 05.01.2025)
© Fotoğraf : Fenerbahçe/XFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© Fotoğraf : Fenerbahçe/X
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Fenerbahçe'den Galatasaray - Göztepe maçında yaşananlar ardından yabancı hakem çağrııs geldi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçındaki hakem kararlarına yönelik tepkisini bir açıklamayla dile getirdi.
Burak Kızılhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor. Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar, Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir.

Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini; karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler. Bu çarpık düzen, Galatasaray’a her yolu açmakta, cesaret vermektedir. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler. Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur!

Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır; Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!"

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