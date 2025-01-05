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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor: Altın Küre Ödülleri ne zaman?
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor: Altın Küre Ödülleri ne zaman?
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2025 Altın Küre Ödülleri bu gece düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Kimlerin kazanan olarak ilan edileceğine dair öngörüler, bu yılın hem tahmin... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
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Altın Küre Ödülleri, Hollywood'un kalbindeki Beverly Hill Oteli'nde düzenlenen törenle bu gece verilecek.Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri, 6 Ocak Pazartesi gecesi Hollywood'un merkezinde bulunan Beverly Hill Oteli'nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuşacak. En iyi sinema ve televizyon yapımlarının yarışacağı ödül töreninde adaylar merak konusu oldu.Altın Küre Ödülleri'nde adaylar:En İyi Sinema Filmi, Müzikal veya KomediTahmin Edilen Kazanan: Emilia PerezJacques Audiard'ın yönetimindeki bu suç müzikali, 10 adaylıkla yılın favorisi. Ancak Wicked gibi ticari devlerle mücadelede öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu.En İyi Sinema Filmi, DramaTahmin Edilen Kazanan: The BrutalistVenedik Film Festivali’ndeki başarısının yanı sıra uluslararası beğeni kazanan bu film, Altın Küre’nin yeni seçmen tabanıyla güçlü bir bağ kurmuş görünüyor.En İyi Yönetmen, Sinema FilmiTahmin Edilen Kazanan: Brady Corbet (The Brutalist)Corbet'in uluslararası arenada kazandığı ödüller, bu kategorideki favori konumunu güçlendiriyor.En İyi Erkek Oyuncu, DramaTahmin Edilen Kazanan: Adrien Brody (The Brutalist)Timothée Chalamet'nin büyük sahne anına sahip olma ihtimali olsa da, Brody'nin performansı ve filmin genel gücü, onu bu kategoride öne çıkarıyor.En İyi Kadın Oyuncu, DramaTahmin Edilen Kazanan: Nicole Kidman (Babygirl)Venedik'teki başarısının ardından Kidman, güçlü bir ödül sezonu geçiriyor. Ancak Fernanda Torres’in uluslararası yankı uyandıran performansı da dikkate değer.En İyi Sinema Filmi, AnimasyonTahmin Edilen Kazanan: The Wild RobotUniversal’ın animasyon masalı, hem eleştirel beğeni hem de gişe başarısıyla rakiplerinin önünde.Sinema Filmi, İngilizce OlmayanTahmin Edilen Kazanan: Emilia PerezFilm, diğer kategorilerdeki başarısıyla bu ödülü de garantileyebilir, ancak Hindistan yapımı All We Imagine as Light sürpriz yapabilir.En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya KomediTahmin Edilen Kazanan: Sebastian Stan (A Different Man)Stan’in etkileyici yılı, bu kategoride ödülü kazanmasına zemin hazırlıyor.En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya KomediTahmin Edilen Kazanan: Cynthia Erivo (Wicked)Zeitgeist başarısı ve şarkıcılık performansı, Erivo’yu bu kategoride favori yapıyor.Televizyon KategorileriAltın Küre Ödülleri hangi kanalda?Dünya genelinde en çok izlenen törenler arasında yer alan Altın Küre Ödülleri 6 Ocak 2025 tarihinde TSİ 04.00'da CBS ve Paramount+ üzerinden naklen yayınlanacak.
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altın küre kazananlar, altın küre izle, altın küre hangi kanalda

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor: Altın Küre Ödülleri ne zaman?

18:28 05.01.2025
© AAAltın Küre
Altın Küre - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AA
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2025 Altın Küre Ödülleri bu gece düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Kimlerin kazanan olarak ilan edileceğine dair öngörüler, bu yılın hem tahmin edilebilir trendlerini hem de sürpriz potansiyellerini gözler önüne seriyor. Peki, Altın Küre adayları kim?
Altın Küre Ödülleri, Hollywood'un kalbindeki Beverly Hill Oteli'nde düzenlenen törenle bu gece verilecek.
Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri, 6 Ocak Pazartesi gecesi Hollywood'un merkezinde bulunan Beverly Hill Oteli'nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuşacak. En iyi sinema ve televizyon yapımlarının yarışacağı ödül töreninde adaylar merak konusu oldu.

Altın Küre Ödülleri'nde adaylar:

En İyi Sinema Filmi, Müzikal veya Komedi

Tahmin Edilen Kazanan: Emilia Perez
Jacques Audiard'ın yönetimindeki bu suç müzikali, 10 adaylıkla yılın favorisi. Ancak Wicked gibi ticari devlerle mücadelede öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu.

En İyi Sinema Filmi, Drama

Tahmin Edilen Kazanan: The Brutalist
Venedik Film Festivali’ndeki başarısının yanı sıra uluslararası beğeni kazanan bu film, Altın Küre’nin yeni seçmen tabanıyla güçlü bir bağ kurmuş görünüyor.

En İyi Yönetmen, Sinema Filmi

Tahmin Edilen Kazanan: Brady Corbet (The Brutalist)
Corbet'in uluslararası arenada kazandığı ödüller, bu kategorideki favori konumunu güçlendiriyor.

En İyi Erkek Oyuncu, Drama

Tahmin Edilen Kazanan: Adrien Brody (The Brutalist)
Timothée Chalamet'nin büyük sahne anına sahip olma ihtimali olsa da, Brody'nin performansı ve filmin genel gücü, onu bu kategoride öne çıkarıyor.

En İyi Kadın Oyuncu, Drama

Tahmin Edilen Kazanan: Nicole Kidman (Babygirl)
Venedik'teki başarısının ardından Kidman, güçlü bir ödül sezonu geçiriyor. Ancak Fernanda Torres’in uluslararası yankı uyandıran performansı da dikkate değer.

En İyi Sinema Filmi, Animasyon

Tahmin Edilen Kazanan: The Wild Robot
Universal’ın animasyon masalı, hem eleştirel beğeni hem de gişe başarısıyla rakiplerinin önünde.

Sinema Filmi, İngilizce Olmayan

Tahmin Edilen Kazanan: Emilia Perez
Film, diğer kategorilerdeki başarısıyla bu ödülü de garantileyebilir, ancak Hindistan yapımı All We Imagine as Light sürpriz yapabilir.

En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi

Tahmin Edilen Kazanan: Sebastian Stan (A Different Man)
Stan’in etkileyici yılı, bu kategoride ödülü kazanmasına zemin hazırlıyor.

En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi

Tahmin Edilen Kazanan: Cynthia Erivo (Wicked)
Zeitgeist başarısı ve şarkıcılık performansı, Erivo’yu bu kategoride favori yapıyor.

Televizyon Kategorileri

Drama: Shogun
Müzikal veya Komedi: Hacks
Mini Dizi veya TV Filmi: Baby Reindeer

Altın Küre Ödülleri hangi kanalda?

Dünya genelinde en çok izlenen törenler arasında yer alan Altın Küre Ödülleri 6 Ocak 2025 tarihinde TSİ 04.00'da CBS ve Paramount+ üzerinden naklen yayınlanacak.
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