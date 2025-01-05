https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/altin-kure-odulleri-sahiplerini-buluyor-altin-kure-odulleri-ne-zaman-1092369145.html

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor: Altın Küre Ödülleri ne zaman?

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor: Altın Küre Ödülleri ne zaman?

Sputnik Türkiye

2025 Altın Küre Ödülleri bu gece düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Kimlerin kazanan olarak ilan edileceğine dair öngörüler, bu yılın hem tahmin... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T18:28+0300

2025-01-05T18:28+0300

2025-01-05T18:28+0300

yaşam

altın küre

altın küre ödülleri

sinema

yerli sinema

sinema filmi

sinema salonu

sinema tv sendikası

sinema yasası

yabancı sinema

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091338624_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_23b1536ff2cc15e78fc8b38e1510bc55.jpg

Altın Küre Ödülleri, Hollywood'un kalbindeki Beverly Hill Oteli'nde düzenlenen törenle bu gece verilecek.Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri, 6 Ocak Pazartesi gecesi Hollywood'un merkezinde bulunan Beverly Hill Oteli'nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuşacak. En iyi sinema ve televizyon yapımlarının yarışacağı ödül töreninde adaylar merak konusu oldu.Altın Küre Ödülleri'nde adaylar:En İyi Sinema Filmi, Müzikal veya KomediTahmin Edilen Kazanan: Emilia PerezJacques Audiard'ın yönetimindeki bu suç müzikali, 10 adaylıkla yılın favorisi. Ancak Wicked gibi ticari devlerle mücadelede öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu.En İyi Sinema Filmi, DramaTahmin Edilen Kazanan: The BrutalistVenedik Film Festivali’ndeki başarısının yanı sıra uluslararası beğeni kazanan bu film, Altın Küre’nin yeni seçmen tabanıyla güçlü bir bağ kurmuş görünüyor.En İyi Yönetmen, Sinema FilmiTahmin Edilen Kazanan: Brady Corbet (The Brutalist)Corbet'in uluslararası arenada kazandığı ödüller, bu kategorideki favori konumunu güçlendiriyor.En İyi Erkek Oyuncu, DramaTahmin Edilen Kazanan: Adrien Brody (The Brutalist)Timothée Chalamet'nin büyük sahne anına sahip olma ihtimali olsa da, Brody'nin performansı ve filmin genel gücü, onu bu kategoride öne çıkarıyor.En İyi Kadın Oyuncu, DramaTahmin Edilen Kazanan: Nicole Kidman (Babygirl)Venedik'teki başarısının ardından Kidman, güçlü bir ödül sezonu geçiriyor. Ancak Fernanda Torres’in uluslararası yankı uyandıran performansı da dikkate değer.En İyi Sinema Filmi, AnimasyonTahmin Edilen Kazanan: The Wild RobotUniversal’ın animasyon masalı, hem eleştirel beğeni hem de gişe başarısıyla rakiplerinin önünde.Sinema Filmi, İngilizce OlmayanTahmin Edilen Kazanan: Emilia PerezFilm, diğer kategorilerdeki başarısıyla bu ödülü de garantileyebilir, ancak Hindistan yapımı All We Imagine as Light sürpriz yapabilir.En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya KomediTahmin Edilen Kazanan: Sebastian Stan (A Different Man)Stan’in etkileyici yılı, bu kategoride ödülü kazanmasına zemin hazırlıyor.En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya KomediTahmin Edilen Kazanan: Cynthia Erivo (Wicked)Zeitgeist başarısı ve şarkıcılık performansı, Erivo’yu bu kategoride favori yapıyor.Televizyon KategorileriAltın Küre Ödülleri hangi kanalda?Dünya genelinde en çok izlenen törenler arasında yer alan Altın Küre Ödülleri 6 Ocak 2025 tarihinde TSİ 04.00'da CBS ve Paramount+ üzerinden naklen yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/biden-19-unlu-isme-abdnin-en-yuksek-onur-odulunu-takdim-edecek-1092344275.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın küre kazananlar, altın küre izle, altın küre hangi kanalda