https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ramazan-ayi-ne-zaman-basliyor-2025-ilk-oruc-ve-sahur-ne-zaman-1092364226.html
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 ilk oruç ve sahur ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 ilk oruç ve sahur ne zaman?
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Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ibadet ayı olan Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T14:59+0300
2025-01-05T14:59+0300
2025-01-05T14:59+0300
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Ramazan ayının ilk sahuru 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılarak 1 Mart günü ilk oruç tutulacak.Halk arasında '11 Ayın Sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.Ramazan Bayramı ne zaman?
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ramazan bayramı ne zaman, ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman, ilk sahur ne zaman, kadir gecesi ne zaman, oruç saatleri, sahur saatleri
ramazan bayramı ne zaman, ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman, ilk sahur ne zaman, kadir gecesi ne zaman, oruç saatleri, sahur saatleri
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 ilk oruç ve sahur ne zaman?
Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ibadet ayı olan Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Bu kutsal ay boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, aynı zamanda Kadir Gecesi gibi özel bir geceyi de ihya edecekler.
Ramazan ayının ilk sahuru 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılarak 1 Mart günü ilk oruç tutulacak.
Halk arasında '11 Ayın Sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan’ın İlk Günü:
1 Mart 2025 Cumartesi
İlk Sahur Gecesi:
28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece
Kadir Gecesi:
26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan'ın Son Günü:
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı Başlangıcı:
30 Mart 2025 Pazar
Bayramın Son Günü:
1 Nisan 2025 Salı