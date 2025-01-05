https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ramazan-ayi-ne-zaman-basliyor-2025-ilk-oruc-ve-sahur-ne-zaman-1092364226.html

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 ilk oruç ve sahur ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 ilk oruç ve sahur ne zaman?

Sputnik Türkiye

Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ibadet ayı olan Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T14:59+0300

2025-01-05T14:59+0300

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Ramazan ayının ilk sahuru 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılarak 1 Mart günü ilk oruç tutulacak.Halk arasında '11 Ayın Sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.Ramazan Bayramı ne zaman?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/liderlerin-ramazan-bayraminda-nerede-olacak-1082573512.html

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