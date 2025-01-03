Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
06:00
30 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
06:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TÜGVA, İBB arazisini mahkeme kararıyla tahliye edecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem davalarının 16 kaçak sanığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar geçinebilmek için çalışma gayreti gösteriyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'te yeni bir insan nesli başlıyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sağlıkta yapay zeka kullanımı konusunda atılacak adımlar
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Türkiye’de ücret itişli değil kâr itişli enflasyon var
15:00
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Elon Musk bu yapay zeka sistemiyle dakikalık olarak seçmen eğilimlerini ölçebiliyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
17:41
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
18:17
17 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisiyle resmi bağını noktaladığını duyurdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024 enflasyonu ne olacak?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen: ‘Emeklilerin en büyük talebi ek ödemelerin yükselmesi’
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Saykodelik rock ve dönemi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Son enflasyon verisi ile değişen diğer SGK ödeme kalemleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:22
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1092329263.html
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T17:02+0300
2025-01-03T17:03+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya deprem, son depremler, deprem mi oldu, afad deprem
antalya deprem, son depremler, deprem mi oldu, afad deprem

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

17:02 03.01.2025 (güncellendi: 17:03 03.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала