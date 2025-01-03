https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/antalyada-45-buyuklugunde-deprem-1092329263.html
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T17:02+0300
2025-01-03T17:02+0300
2025-01-03T17:03+0300
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antalya deprem, son depremler, deprem mi oldu, afad deprem
antalya deprem, son depremler, deprem mi oldu, afad deprem
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
17:02 03.01.2025 (güncellendi: 17:03 03.01.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.