Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.