https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/nijeryada-cobanlarla-ciftciler-birbirine-girdi-10-olu--1092358082.html
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler birbirine girdi: 10 ölü
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler birbirine girdi: 10 ölü
Sputnik Türkiye
Jigawa eyaletinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan şiddetli çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olay... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T10:08+0300
2025-01-05T10:08+0300
2025-01-05T10:08+0300
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nijerya
çoban
çiftçi
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Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Jigawa eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti. Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı açıklamada, eyaletin Miga bölgesinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını bildirdi.Nijerya’nın kuzey bölgelerinde, hayvancılıkla uğraşan Fulani çobanları ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırıda bulunduğunu öne sürerken, bu çatışmalar bölgede ciddi güvenlik sorunlarına yol açıyor.Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olan Fulaniler, Batı ve Orta Afrika’nın birçok ülkesine yayılmış durumda ve Afrika’nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/libyadan-suriyeye-34-ton-insani-yardim--1092357828.html
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nijerya, çoban, çiftçi
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler birbirine girdi: 10 ölü
Jigawa eyaletinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan şiddetli çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Jigawa eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti. Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı açıklamada, eyaletin Miga bölgesinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını bildirdi.
Nijerya’nın kuzey bölgelerinde, hayvancılıkla uğraşan Fulani çobanları ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırıda bulunduğunu öne sürerken, bu çatışmalar bölgede ciddi güvenlik sorunlarına yol açıyor.
Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olan Fulaniler, Batı ve Orta Afrika’nın birçok ülkesine yayılmış durumda ve Afrika’nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.