https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/nijeryada-cobanlarla-ciftciler-birbirine-girdi-10-olu--1092358082.html

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler birbirine girdi: 10 ölü

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler birbirine girdi: 10 ölü

Sputnik Türkiye

Jigawa eyaletinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan şiddetli çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olay... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T10:08+0300

2025-01-05T10:08+0300

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Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Jigawa eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti. Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı açıklamada, eyaletin Miga bölgesinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını bildirdi.Nijerya’nın kuzey bölgelerinde, hayvancılıkla uğraşan Fulani çobanları ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırıda bulunduğunu öne sürerken, bu çatışmalar bölgede ciddi güvenlik sorunlarına yol açıyor.Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olan Fulaniler, Batı ve Orta Afrika’nın birçok ülkesine yayılmış durumda ve Afrika’nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/libyadan-suriyeye-34-ton-insani-yardim--1092357828.html

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